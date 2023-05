La MG Cyberster, une sportive électrique au prix de l’Alpine A110

Connue actuellement pour ses modèles familiaux électriques et hybrides low-cost, la marque MG veut améliorer son image grâce à l’arrivée de la Cyberster, un cabriolet sportif électrique dont le style évoque les jolis roadsters que la marque proposait dans les années 60. Faut-il s’attendre à une stratégie tarifaire aussi agressive que celle des MG4, MG5 et autres EHS ? Pas tant que ça, au vu des premiers prix évoqués par les journalistes anglais du magazine Autocar.

D’après nos confrères, le modèle de base équipé d’une transmission aux roues arrière et d’une mécanique développant 314 chevaux coûtera environ 55 000 livres sterling en prix de départ, soit l’équivalent de 63 500€ environ. Quant à la version bimoteur et transmission intégrale de 544 chevaux, elle devrait se négocier à environ 65 000 livres sterling soit environ 74 900€. Il ne s’agit pour l’instant que d’estimations sur le marché anglais et les prix français pourraient différer de ces chiffres. Mais ils donnent déjà une idée du positionnement tarifaire de la bête.

Pas si donnée

Certes, on parle ici d’une voiture de sport traditionnellement plus exclusive qu’une familiale. Mais une addition à 63 500€ placerait la MG Cyberster au-dessus d’une Tesla Model 3 Performance plus puissante et probablement plus performante (59 990€). La sportive chinoise se retrouverait également en concurrence avec la savoureuse Alpine A110, facturée 62 500€ dans sa version de base. La Française ne développe que 252 chevaux à ce prix mais elle peut compter sur un châssis beaucoup plus léger (1,1 tonne contre les plus de 1 800 kilos avoués par le cabriolet électrique). Attendons maintenant de connaître les tarifs français et surtout, de voir ce que cette sportive d’un nouveau genre a dans le ventre. Mais MG semble refuser de brader totalement son nouveau véhicule d’image..