La Nissan GT-R (2023) refuse de mourir et se restyle encore

La Nissan GT-R a été lancée en 2007. A l’époque, la sportive japonaise affrontait la Porsche 911 de type 997. Depuis, l’Allemande a changé deux fois de générations. Mais sa rivale asiatique est toujours au catalogue quinze ans plus tard ! Depuis tout ce temps, elle a eu le temps d’évoluer sur le plan technique. Elle est passée de 485 chevaux jusqu’à 600 chevaux au fil des ans et des versions, avec des améliorations régulièrement portées sur son châssis, ses suspensions et son intérieur.

Depuis l’année dernière, elle a malheureusement disparu du marché européen : les normes antipollution de plus en plus drastiques ont eu sa peau, elle qui est équipée d’un V6 bi-turbo de 3,5 litres n’ayant que peu évolué depuis 2007. Mais elle existe toujours au Japon où Nissan vient de dévoiler une nouvelle version pour le millésime « 2024 » à l’occasion du salon de Tokyo.

Du style, surtout

Quoi de neuf pour la GT-R ? Un restylage, essentiellement. La voiture arbore une calandre redessinée et des boucliers légèrement évolués, permettant selon Nissan de réduire la trainée aérodynamique avec un Cx à 0,26. La version Nismo gagne elle un aileron arrière modifié dont la surface est augmentée de 10%. Sous le capot en revanche, le V6 bi-turbo ne change pas. Il développe toujours 575 chevaux dans la version de base et 600 chevaux sous celui de la variante Nismo. En attendant l’arrivée d’un tout nouveau modèle (d’ici 2025 ?), la Nissan GT-R restera commercialisée au Japon et dans certains autres marchés en-dehors de l’Europe.