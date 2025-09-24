La Nissan Leaf a beaucoup changé - En direct du salon de Lyon 2025

Lorsque la toute première Nissan Leaf est arrivée sur le marché en 2010, elle s’imposait comme une véritable pionnière. Alors que la Tesla Model S n’existait même pas encore, c’était même le premier véhicule électrique grand public commercialisé partout dans le monde.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

25 ans plus tard, la situation a bien changé : la Leaf de seconde génération n’intéressait plus grand monde sur un marché qui grouille désormais de voitures électriques sur tous les segments. Le constructeur japonais, en grande difficulté financière, cherche un peu à réinventer cette auto. Elle prend désormais la forme d’une sorte de crossover et devient aussi plus petite, mesurant 4,35 mètres de long.

Une très bonne habitabilité et de l’autonomie

Malgré son encombrement réduit, cette nouvelle Leaf offre une très bonne habitabilité à l’arrière et un coffre au volume suffisant (437 litres), en plus d’une ambiance intérieure infiniment plus moderne que celle de la précédente mouture. Elle se plie évidemment à la mode des grands écrans (deux afficheurs de 14,3 pouces de diagonale).

Sous le capot, la nouvelle Leaf laisse le choix entre deux motorisations électriques entraînant uniquement les roues avant : un moteur de 177 chevaux sur l’entrée de gamme, alimenté en électricité par des batteries de 52 kWh (reprises de la Renault 5 et de la dernière Nissan Micra). Comptez 436 kilomètres d'autonomie maximale WLTP pour cette version dont la puissance de charge rapide n'excède pas 105 kW, ou beaucoup moins dans la vraie vie en prenant l’autoroute à 130 km/h (224 km/h pour Nissan qui fait l’effort de se montrer transparent sur le sujet).

La version haut de gamme utilise des batteries de 75 kWh entraînant un moteur de 217 chevaux. Dans ce cas, l’autonomie maximale WLTP dépasse les 600 kilomètres.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Cette nouvelle Leaf est peut-être l’une des rares voitures actuelles qui continue à « crier » qu’elle possède un moteur électrique sous le capot par son design très différenciant. Est-ce que ça marchera ? Pour cela, il faudra en tout cas qu’elle affiche une tarification raisonnable.