La nouvelle Audi RS 3 deviendrait-elle réellement joueuse ?

La compacte sportive d’Audi a droit à plusieurs évolutions. Sous le capot, rien ne change, mais il faut avouer que le bloc cinq-cylindres chante toujours aussi fort, voire mieux grâce à une nouvelle commande des volets d’échappement. Sa puissance (400 ch et 500 Nm de couple) reste encore respectable, même si la concurrence va plus loin, à l'image de la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ (421 ch) et de la BMW M2 (480 ch).

Audi s’est bien sûr attachée au look de sa RS 3, le rendant encore plus méchant. À l’avant, la calandre reçoit de nouveaux motifs, le logo monte d’un cran, de nouvelles entrées d’air apparaissent et le bouclier se veut encore plus ouvert sur les extrémités.

À l’arrière, les signatures lumineuses (au nombre de trois) évoluent, les réflecteurs deviennent verticaux, mais c’est surtout le diffuseur qui se remarque. Nettement plus imposant, il reçoit un contour en fibre de carbone. Évidemment, les deux grosses sorties d’échappement, signature de la gamme RS d’Audi, sont de la partie. Enfin, les jantes de 19 pouces à cinq rayons en forme de Y permettent de distinguer cette nouvelle venue.

Vers un train arrière plus conciliant ?

Les ingénieurs se sont également penchés du côté du châssis. Plus précise qu’auparavant, cette RS 3 promet des vitesses de passage en courbe plus rapides tout en étant plus agile. En jouant notamment sur la gestion de la transmission, elle se veut plus prompte à pivoter sur son train arrière, notamment dans les phases de décélération. À noter également qu’elle se dote de nouveaux pneus de série, mais les semi-slicks Pirelli P-Zero Trofeo R sont toujours disponibles en option. La RS 3 deviendrait-elle réellement joueuse ? Un prochain essai permettra de le confirmer, ou pas.

En attendant, la RS 3 s’est frottée à la boucle nord du Nürburgring avec à son volant Frank Stippler. Il a réussi battre de plus de cinq secondes la BMW M2, bien plus puissante, avec 7 minutes et 33,123 secondes.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Cette nouvelle RS 3 sera disponible en France dès octobre à partir de 75 600 € pour la Sportback et 77 000 € pour la Berline. Bien sûr, elle écope toujours du malus maximal de 60 000 €.