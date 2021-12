La nouvelle BMW i3 déjà en fuite

L'i3 est morte, vive l'i3. Si nous nous posions des questions sur la nomenclature adoptée par BMW pour sa Série 3 électrique, nous avons désormais la réponse grâce à une fuite en provenance de Chine, repérée par Cochespias. La citadine i3 arrive en fin de vie, et il est vrai qu'appeler la Série 3 électrique "i3" pourrait perdre un peu la clientèle habituée, mais BMW n'a de toute façon guerre le choix.

L'auto n'est pas franchement une surprise d'un point de vue esthétique : prenez la Série 3, remplacez les boucliers par des éléments de carrosserie "pleins" et un diffuseur spécifique à l'arrière, rajoutez quelques touches de bleu pour rappeler le monde de l'électrique, des jantes aéro, et vous obtenez cette nouvelle i3.

Contrairement à l'i3 actuelle, qui est développée dès le départ comme une électrique, l'i3 berline est conçue sur une plateforme à tout faire : hybride, thermique et électrique. Elle ne devrait pas bénéficier des moteurs les plus puissants de l'i4 pour lui laisser l'exclusivité, mais reprendra en revanche très certainement le bloc et la batterie du SUV iX3, avec 286 ch en propulsion à la clé.