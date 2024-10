La nouvelle BMW M5 ? Du lourd !

Jamais BMW n’avait proposé une M5 aussi puissante. Devenue hybride rechargeable pour des raisons fiscales, la berline sportive de Munich délivre jusqu’à 727 ch, le tout sans passer par la case malus.

727 ch et pas de malus

Bmw avait prévenu en annonçant une super-sportive hybride rechargeable. Une technologie devenue indispensable pour abaisser efficacement les taux de CO2, lourdement taxés par l’Union Européenne. A ce jour (le projet de loi de finances 2025, n’a pas encore été voté), sur notre marché, cette technologie permet à la nouvelle M5 d’échapper aux deux malus (écologique + poids) tout en offrant une puissance de feu.

Exposée ici en berline et en version Touring, la nouvelle M5 mesure dans les deux cas : 5,09 m, Ce beau bébé s’équipe pour l’occasion d’une carrosserie musclée composée d’ailes élargies, de grandes entrées d'air, d’une calandre au contour illuminé, de diffuseur est divisé en deux sections et d’une double sortie d'échappement. Le tout repose sur des jantes en alliage léger de 21’’.

Sous le capot, on retrouve un V8 bi-turbo de 4,4 litres de 585 chevaux et 750 Nm de couple, associé à un moteur électrique de 197 chevaux (exactement comme dans le XM Red Label). Ici, le groupe motopropulseur s’accouple à des batteries d’une capacité nette de 18,6 kWh (22,1 kWh brut) pour une puissance maximale cumulée de 727 chevaux (pour 1000 Nm de couple). Malheureusement, l’auto avoue tout de même 2 435 kg sur la balance à vide. Du jamais vu pour une M5.

Côté performances, BMW annonce un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, un 0 à 200 en 10,9 secondes et 305 km/h en vitesse de pointe (en option pour cette dernière, limitée électroniquement).

Les réglages de cette nouvelle M5 se veulent logiquement plus sportifs avec la présence d’un différentiel arrière actif, de freins carbone-céramique en option et pour la première fois de roues arrière directrices. La voiture conserve la possibilité de désactiver totalement les roues avant motrices pour devenir une simple propulsion et faire fumer son train arrière.

Ces performances ont un coût et non des moindres puisque les tarifs de la nouvelle BMW M5 Touring démarrent à 159 050 € et 162 050 euros pour le Touring. Un nouveau record pour une M5.

L'instant Caradisiac

Pourquoi la nouvelle M5 n'est pas présente sur le stand BMW du Mondial ? La réponse est simple. Le constructeur a souhaité concentrer son axe de communication sa gamme électrique et "électrifiée". Dommage, les visiteurs auraient apprécié de voir la bête en vrai.