La nouvelle BMW Série 2 bientôt dévoilée

Le Festival of Speed commence à dévoiler son programme "modèles de série". Après Lotus ou encore Genesis, c'est au tour de BMW de confirmer la présence d'une grande nouveauté. Le constructeur bavarois dévoilera de l'autre côté de la Manche, sur un stand dédié à la marque, la nouvelle Série 2 coupé.

L'auto reprend la plateforme modulaire des dernières Série 3/Série 4, mais dans un format évidemment plus compact. Les roues arrière devraient rester motrices (et potentiellement seules, ce qui exclurait la transmission xDrive, à l'inverse des M3 et M4), et il se pourrait bien que BMW laisse le choix de la boîte, mécanique ou automatique. La seule certitude sur la nouvelle M2 concerne le moteur, qui sera le bloc S58 des M3 et M4, évidemment dégonflé pour ne pas aller cannibaliser les ventes du segment supérieur.

Le reste de la gamme Série 2 classique fera confiance à des moteurs 4 cylindres, en propulsion mais aussi, certainement, en xDrive. La production de la nouvelle Série 2 ne devrait pas débuter avant quelques mois, et pour la nouvelle M2, il faudra se montrer encore plus patient : son entrée en usine ne serait pas prévue avant fin 2022.