La nouvelle Fiat 500 électrique en fuite

La nouvelle Fiat 500 se fait attendre, mais la plus italienne des Fiat se refera une beauté en 2020. La marque turinoise va en effet renouveler l'auto avec une production qui débutera au mois de juin. En attendant, la Fiat 500 2020 a été surprise sans camouflage avec cette première image volée, malheureusement de bien mauvaise qualité.

Il n'empêche, la variante cabriolet aperçue ici nous apporte une première confirmation : les gros chamboulements de style n'auront pas lieu, ni à l'arrière, ni à l'intérieur, comme l'ont montré d'autres clichés. Il restera donc la face avant qui devrait passer à un éclairage à double étage.

La nouvelle 500 aura un coup à jouer en Europe puisqu'elle passera à l'électrique. Fiat veut en faire un produit de mode premium, une sorte de "Tesla des villes", qui fera face aux Honda e et Mini Cooper SE. Mais Fiat pourrait avoir l'argument du prix face à ces concurrentes. Nous devrions donc avec une nouvelle 500 électrique placée entre la triplette du groupe Volkswagen (Skoda Citigo/Seat Mii/Volkswagen e-Up!) et les concurrentes plus onéreuses.