La nouvelle Mégane E-Tech décroche 3 récompenses aux premiers e-Trophées

L’association des Médias Auto et Moto, réunissant près de 150 journalistes, a souhaité récompenser le travail effectué par les constructeurs ces dernières années pour s’adapter aux normes drastiques tout en réduisant les contraintes associées à la voiture électrique. L’AM-AM a réuni un jury de 20 professionnels venus de tous horizons : télévision, radio, presse quotidienne et web, dont Caradisiac.

L’objectif ? Élire la meilleure voiture électrique et hybride rechargeable du moment à l’issue d’une série de tests en conditions réelles. Quatre catégories étaient en compétition : routières familiales et compactes, SUV, GT et citadines pour un total de 23 modèles. La majorité des marques ont joué le jeu hormis quelques grosses enseignes comme Tesla, Mercedes, Kia et Hyundai.

Chaque catégorie a été évaluée dans son environnement de prédilection. Ainsi, les routières et compactes se sont affrontées au long d’un parcours mixte de 380 kilomètres, les SUV sur des boucles de deux heures présentant une répartition équilibrée entre voies urbaines, périurbaines et autoroutières et enfin les citadines dans leur environnement propre.

À travers deux jours d’essais, les jurés ont pu évaluer chaque participant sur 4 critères : design, vie à bord, toucher de route et autonomie/efficience/facilité de recharge. « On a volontairement mis de côté l’aspect financier qui rend l’évaluation encore plus complexe, sachant qu’aujourd’hui chaque marque propose des produits financiers bien différents. On a souhaité rester sur l’aspect vie au quotidien pour le consommateur » explique Nicolas Heidet, Vice-Président de l’AM-AM.

Sur les 10 prix décernés, lors de la remise des trophées animée par Gregory Galiffi, le présentateur de l’émission Direct Auto, la nouvelle Renault Mégane e-Tech a décroché trois récompenses dont le prix spécial « coup de foudre » décerné par les seuls membres de l’AM-AM via un vote sur internet.

Le Palmarès de cette première édition des e-Trophées.

eTrophée de la meilleure routière familiale : BMW i4

eTrophée de la meilleure routière compacte : Renault Mégane eTech

eTrophée du meilleur SUV : Ford Mustang Mach E Extended range

eTrophée de la meilleure GT électrique : Porsche Taycan Cross Turismo GTS

eTrophée de la meilleure GT PHEV : Peugeot 508 SW PSE

eTrophée de la meilleure citadine : Mazda MX30

eTrophée du meilleur intérieur : Renault Mégane eTech

eTrophée de la meilleure économie électrique : Porsche Taycan Cross Turismo GTS

eTrophée de la meilleure économie PHEV : Suzuki ACross

eTrophée de l’énergie alternative : Toyota Mirai FuelCell