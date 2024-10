La nouvelle Renault 4 électrique déjà dans la rue !

A côté de la nouvelle 5 E-Tech Electric et du prototype de la future Twingo de quatrième génération, il y avait bien évidemment la 4 E-Tech Electric au dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2024. Elle semble avoir moins impressionné que la R5, d’ailleurs, avec un design qui ne plaît pas autant que celui de la citadine électrique actuellement en plein lancement commercial.

Attendue pour le début de l’année prochaine dans les concessions, cette 4 E-Tech Electric se montre déjà dans la rue comme en témoignent les photos publiées sur la page Facebook « Le nouvel automobiliste ». On peut y voir un exemplaire blanc équipé de jantes en tôle et non pas des jolies roues en alliage des modèles exposés au Mondial de Paris.

Sous les 30 000€

La Renault 4 E-Tech Electric coûtera hélas plus cher que la 5 E-Tech Electric. Alors que cette dernière joue les citadines, la R4 se positionnera sur le segment des SUV citadins et offrira davantage d’espace aux places arrière comme nous avons pu le vérifier lors du salon de Paris. Il faudra hélas attendre le début de l’année prochaine pour retrouver notre premier essai de la bête.