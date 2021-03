La Peugeot 208 devient la reine des ventes en Europe

Toujours pas de reprise en vue pour le marché européen. C'est même tout le contraire, avec une nouvelle dégringolade en février : - 20 % selon le bilan de Jato, spécialiste des données de ventes automobiles. Soit 848 455 voitures vendues dans 27 pays du Vieux Continent. Le marché reste perturbé par les mesures de restrictions liées au Covid, entre couvre-feu et confinement.

Jato met en avant une chute encore plus prononcée des ventes de voitures diesels, en recul de 33 %. Le diesel n'a ainsi représenté que 27 % des immatriculations. Il a disparu, ou quasiment, des immatriculations de plusieurs grandes marques, comme Mazda, Mini ou Toyota. Dans le même temps, les ventes de véhicules hybrides rechargeables et électriques sont passées de 6,5 à 13,6 % de part de marché ! En Norvège, c'était carrément 79 %.

Les SUV sont restés au plus haut, avec une part de marché de 43,6 % ! Mais la voiture la plus vendue a été une citadine. Et ce n'était la Toyota Yaris comme en janvier, c'était une française : la Peugeot 208, avec 18 375 exemplaires. Selon Jato, la dernière fois qu'une Peugeot a été meilleure vente en Europe, c'était la 207 en février 2008 !

Mieux, Peugeot a fait un joli coup double en février, puisque le 2008 a été deuxième, avec 17 120 exemplaires. Les lionnes devancent la Golf, qui n'arrive plus à reprendre son statut de best-seller européen ! 16 185 exemplaires de la compacte ont été livrés. La Toyota Yaris est arrivée après, avec 15 467 ventes.

Le top 10 des ventes en Europe - Février 2021

Rang Modèles Ventes Évolution 1 Peugeot 208 18 375 - 12 % 2 Peugeot 2008 17 120 + 51 % 3 Volkswagen Golf 16 185 - 34 % 4 Toyota Yaris 15 467 + 7 % 5 Fiat Panda 15 400 - 13 % 6 Renault Clio 15 349 - 38 % 7 Citroën C3 15 281 - 6 % 8 Opel Corsa 14 615 - 21 % 9 Skoda Octavia 14 554 - 2 % 10 Volkswagen T-Roc 13 829 =

Source JATO