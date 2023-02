Vendredi dernier, Peugeot a enfin levé officiellement le voile sur sa 508 restylée de seconde génération. Une remise à niveau malheureusement pas accompagnée d’améliorations mécaniques, même si l’auto gagne une nouvelle version hybride rechargeable à 180 chevaux que l’on retrouve sur de nombreux autres véhicules du groupe Stellantis. Cette 508 restylée bénéficie en revanche d’un restylage assez profond, avec une face avant très différente de celle de la phase 1. Ces différences sont d’autant plus notables sur la version PSE (Peugeot Sport Engineered) qui arbore une calandre encadrée de noir.

La Peugeot 508 PSE restylée est-elle une belle voiture ?

Après les premières images de la bête, il est intéressant de voir ce que donnent ces modifications esthétiques sur l’exemplaire blanc de la berline 508 PSE visible dans la vidéo officielle ci-dessus. L’effet est d’autant plus déroutant dans cette configuration avec un très gros contraste entre le noir et le blanc de la carrosserie. La voiture paraît visuellement plus agressive, même si la partie arrière n’évolue quasiment pas. Sous le capot en revanche, elle ne cache absolument aucune différence avec l’ancienne et conserve son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 360 chevaux, dont l’agrément sportif n’est pas à la hauteur des capacités dynamiques de l’auto.

Une belle sportive française ?

Cette 508 PSE restylée incarne le haut de gamme familial sportif chez les marques françaises, aux côtés de l’Alpine A110 chez les vraies voitures de sport. Possède-t-elle de quoi rivaliser avec une Audi S4 ou une BMW M340i sur le plan de l’aura et de l’image renvoyée ? On ne connaît pas encore son prix mais sachant que la version sortante se négociait au-dessus des 72 000€ dans sa version berline, il faudra fatalement composer avec une addition à ce niveau au minimum.