La plus puissante des Renault a enfin un prix

Depuis l’ouverture des commandes du Renault Rafale, ce dernier n’était disponible qu’avec le moteur hybride de 200 chevaux et en deux niveaux de finition, à partir de 45 000€ (ou 49 000€ pour la finition Esprit Alpine). Le SUV « façon coupé » de la marque au losange, qui incarne désormais le haut de gamme à côté du grand Espace, reçoit enfin le renfort de sa variante hybride rechargeable de 300 chevaux.

Sans surprise, il est évidemment plus cher avec une addition qui démarre tout de même à 54 500€ en finition Alpine, ce qui représente un surcoût de 5 500€ par rapport à la version hybride simple à finition égale. Rappelons que pour ce prix, l’engin offre officiellement 105 km d’autonomie électrique et « plus de 1000 kilomètres d’autonomie totale » grâce à son réservoir de 55 litres (en partant batteries pleines).

La variante Atelier Alpine à près de 60 000€

Pour obtenir le Rafale à son meilleur niveau de performance, il faudra opter pour le véhicule dans la finition Atelier Alpine qui ajoute des réglages spécifiques du châssis avec des amortisseurs, ressorts, butées de choc et barres antiroulis qui lui sont propres. Cet arsenal dynamique comprend des suspensions pilotées et réglables selon trois modes et possède aussi une caméra prédictive qui adapte les réactions des amortisseurs. Le prix du Rafale Atelier Alpine ? 59 000€.

A titre de comparaison, le Peugeot 3008 hybride rechargeable est sensiblement moins cher que l’Austral hybride rechargeable, puisqu’il dispose d’un groupe motopropulseur de « seulement » 195 chevaux disponible à partir de 42 990€. Quant au Volkswagen Tiguan hybride rechargeable est en revanche plus cher dans sa version 272 chevaux, démarrant à 60 800€.