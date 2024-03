La "Porsche de route la plus rare du monde" n'est pas celle que vous croyez

Quelle est la Porsche routière la plus rare de la gamme ? La 911 S/T ? La Sport Classic ? Les supercars en série limitée comme la 918 Spyder ? Perdu ! Il faut en fait chercher dans l’histoire récente des 911 plus « habituelles » pour trouver la sportive routière la plus rare de la gamme du constructeur allemand. De la 911 de Type 991 plus exactement, avec une série très spéciale réalisée sur la base de la Carrera S de 2012.

On joue un peu sur les mots, car la 911 Club Coupé ressemble plus à un assemblage de versions qu’à une vraie variante à part entière de la sportive allemande. Elle utilisait en effet une configuration « GTS » de son flat-six atmosphérique, avec 430 chevaux contre 400 à la Carrera S. Peinte dans un très joli et inédit vert « Brewster », elle a été conçue pour fêter les 60 ans du tout premier club Porsche et dispose d’un pack SportDesign avec la petite queue de canard et le bouclier avant spécifique. Quant à l’intérieur, il arbore un cuir Expresso surpiqué à coutures couleur crème. Réservée aux membres actifs des clubs Porsche officiels seulement, elle a été construite à 13 exemplaires dans le monde dont l’un figure actuellement au musée Porsche.

Une exposition chez Pelras Legend

Et c’est l’un de ces 13 exemplaires qui a été « shooté » par les photographes de Studio Harcourt, en vue d’une petite exposition qui sera organisée chez Pelras Legend à Toulouse à partir du 15 avril prochain. Il y aura treize clichés à découvrir, en plus des autos d’exception habituellement présentes chez ce spécialiste des autos d’exception rattaché au groupe qui existe depuis plus de quarante ans.