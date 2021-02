La Porsche Taycan Turbo S devient l'auto la plus rapide à l'intérieur d'un bâtiment

Le constructeur Porsche est fier d'annoncer sa dernière réalisation dans le petit monde de l'automobile électrique. Sa dernière prouesse concerne la Taycan Turbo S désormais détentrice du curieux record de la voiture la plus rapide en intérieur.

La firme allemande retient pour ce défi le Palais des congrès New Orleans Morial Convention Center situé comme son nom l'indique à la Nouvelle-Orléans. Le bâtiment de 92 903 mètres carrés permet de répondre aux règles du Guiness World Records à savoir démarrer à l'arrêt, atteindre la vitesse la plus élevée possible puis s'arrêter dans une structure couverte. La Porsche Taycan Turbo S atteint dans ces conditions 138,4 km/h. Un score bien plus élevé que les 26,7 km/h enregistrés il y a sept ans avec les mêmes contraintes.