La première Cadillac électrique est bientôt prête

Cadillac a longtemps été le symbole du luxe à l'américaine, faisant presque la nique à Mercedes dans les années 50 en pleine gloire de l'oppulence à l'US dans l'auto. Mais aujourd'hui, Cadillac doit se réinventer pour faire face à l'arrivée des modèles électriques chez la concurrence, Tesla en tête.

La première voiture 100 % électrique de Cadillac, qui nous a proposé de bien séduisants concepts ces dernières années, sera sans surprise un SUV. Le Lyriq, déjà annoncé depuis de nombreux mois, s'illustre aujourd'hui en photos à l'occasion de la fin du développement, et notamment de la phase de tests, en interne comme en conditions réelles.

Nous sommes ici en présence d'un grand SUV basé sur la plateforme Ultium de General Motors, quisert également au cousin, le GMC Hummer EV. Lequel développe 1000 ch dans sa version la plus puissante et dispose de la charge à plus de 300 kW grâce aux batteries en 800V. Nous ne connaissons pas encore la fiche technique du Cadillac Lyriq, mais il ne devrait pas aller jusqu'à de telles sphères de puissance. Des variantes propulsion et quatre roues motrices seront en revanche au rendez-vous, avec des autonomies dépassant les 500 km.