La prochaine Smart sera énorme

Le concept originel de Smart consistait à concevoir des voitures les plus petites et pratiques possibles pour la ville. Mais alors que le constructeur cherchait déjà à agrandir sa gamme sur les segments supérieurs à l’époque de Mercedes, il lorgne clairement vers les vrais modèles familiaux depuis que les Chinois de Geely sont entrés au capital de la marque.

Le crossover urbain #1 est déjà un beau bébé avec ses 4,27 mètres de long et la récente #3 joue les grosses compactes avec ses 4,40 mètres. Et le futur modèle de la marque, débusqué par les journalistes chinois de CarNewsChina, devrait carrément dépasser la barre des 4,5 mètres de long. Il s’agit d’un SUV aux proportions assez classiques, répondant en interne au nom de code « HY11 ». Il sera électrique comme tous les autres modèles de la gamme et profitera à fond des synergies techniques offertes par le groupe Geely.

Jeu de plateformes

Ce futur SUV de Smart, qui pourrait s’appeler #4 ou #5, reposera lui aussi sur la plateforme SEA2 déjà utilisée par les Smart #1 et #3, le Volvo EX30 et la Zeekr X. Mais avec une architecture électrique à 800 volts, toujours d’après les journalistes de CarNewsChina. La présentera officielle de ce nouveau modèle serait prévue pour l’année 2024 et il devrait se retrouver en concurrence avec les Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech et autres Volkswagen ID.4.