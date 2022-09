La production de voitures baisse partout en Europe... Sauf en France ! Cocorico ?

Personne ne sera surpris d'apprendre que la production automobile a régressé en 2022 en Europe. Et pas qu'un peu. Toujours plombée par la crise des matières premières, et des semi-conducteurs en particulier, elle a plongé de 11 % au premier semestre de cette année. Et 2021 n'était déjà pas vraiment fameuse. Il s'était fabriqué sur les 6 premiers mois de l'année dernière environ 4,7 millions d'exemplaires de notre moyen de transport préféré. C'est 4,2 millions sur les 6 premiers mois de cette année. On parle ici de voitures particulières.

Mais dans ce marasme, la France fait figure d'épouvantail, et navigue de façon surprenante à contre-courant. En effet, avec 479 595 exemplaires produits dans l'hexagone au premier semestre, contre 449 608 en 2021, la progression est de 6,67 % ! En Allemagne, qui résiste plutôt bien, c'est - 3,7 % (mais 1,7 million d'exemplaires produits !), et en Espagne, - 21,3 % (857 000 exemplaires). Ce sont les deux pays les plus gros producteurs d'Europe. La palme de la dégringolade revient à la Serbie, avec - 72,9 % !

Alors faut-il pousser un cocorico ? Oui, ne gâchons pas notre plaisir. Mais de là à ce qu'il soit énorme, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Car même si c'est objectivement une performance cette année, elle s'inscrit dans une tendance à la baisse, qui est une tendance de fond. Mais aussi, cette progression est due, en très grande partie, à un constructeur qui n'est pas français, mais produit chez nous, vous l'aurez compris, il s'agit du japonais Toyota.

Merci Toyota

En gardant la même tendance que sur le premier trimestre, la France produirait sur tout 2022 environ 950 000 voitures sur son territoire. Mais pour vous donner une idée, sachez, qu'en 2019, année pré-covid, ce furent 912 205 voitures qui sortirent des usines hexagonales, durant le premier trimestre uniquement (2,2 millions sur l'année) ! Et en 2005, année du pic de production tricolore, ce furent 3,1 millions d'autos qui furent crachées par les usines nationales. C'est peu de dire, pour résumer, que la désindustrialisation et les délocalisations sont passées par là entre-temps. Et gagner 6,67 % sur les 6 premiers mois de l'année est une maigre victoire.

De plus, on ne la doit pas à nos marques nationales. Oui, certaines usines de Renault ou Stellantis ont fabriqué plus de véhicules sur les 6 premiers mois 2022 (Stellantis à Poissy et Mulhouse, Renault à Maubeuge et Douai par exemple).

Mais la locomotive, c'est l'usine Toyota à Onnaing, dans le Nord (59), près de Valenciennes. À elle seule, elle représente 30 % de toute la production automobile sur notre territoire. Et sur le premier trimestre 2022, avec 144 293 exemplaires produits, la progression a été de + 13 % par rapport à 2021.

Pas une surprise, quand on sait que la Toyota Yaris, qui sort en grande partie de cette unité de production, a été en 2021 la voiture la plus produite en France, et qu'elle a été rejointe sur les lignes de montage par le Yaris Cross, qui connaît un énorme succès depuis sa sortie.

Alors oui, la performance française est notable, mais à relativiser. Ayons ici le triomphe modeste.