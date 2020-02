La qualité des Tesla pointée du doigt par un concepteur de la Ford Mustang Mach-E

Des vis qui tombent, des écarts anormaux de carrosserie, des soucis de sécurité sur les éléments électroniques, les problèmes (supposés, évidemment) des Tesla en matière de qualité de fabrication sont réels selon cet utilisateur du réseau Reddit, qui ne serait autre qu'un ingénieur spécialisé dans les véhicules électriques et ayant participé au projet Mustang Mach-E.

L'intéressé rappelle avant toute chose que son avis n'engage pas son entreprise (Ford, en l'occurrence). Un avis donc très personnel, et très tranché sur la dualité de Tesla : d'un côté, une superbe maîtrise de la technologie, des batteries et de l'électronique de puissance, et de l'autre, un manque criant d'expérience en termes de fabrication de voitures, de logistique, de production.

Peut-on seulement blâmer Tesla, qui reste un "bébé" en comparaison des constructeurs historiques, dont beaucoup ont dépassé les cent ans d'existence ? A l'origine, la discussion est partie d'une remarque plutôt pertinente d'un autre utilisateur : "en tant que propriétaire de Tesla, ma pensée est que la marque ne devrait pas construire des autos. Ils devraient plutôt concevoir des châssis et des groupes motopropulseur, et laisser les constructeurs qui sont vraiment "bons" pour l'assemblage de véhicules, les construire eux-mêmes".

Sur ce point, notons par exemple la petite marque Rimac, qui a choisi une autre voie que celle de Tesla, en vendant simplement son expertise en matière de moteurs et de batteries à de grands constructeurs, plutôt qu'à chercher à construire des véhicules en masse. Pour l'instant, en tout cas...

Source