La Renault 5 2024 est-elle plus chère que la R5 de 1980?

Officiellement dévoilée ce lundi dans le cadre du salon de Genève, la Renault 5 s’annonce comme la star du marché auto 2024. Si ses tarifs complets n’ont pas encore été dévoilés, on sait que la version d’entrée de gamme s’affichera aux alentours de 25 000 € (hors bonus de 4 000 €). Un montant élevé, certes…mais peut-être pas tant que cela si on le compare à la somme réclamée par le constructeur pour la R5 TS en 1980.



Celle-ci s’affichait alors en effet à 33 900 francs, soit l’équivalent de 16 573 € euros actuels selon les données INSEE. Cette somme représentait l’équivalent de 14,6 mois de SMIC de l’époque (2317 francs).



A 25 000 €, la R5 2024 d’entrée de gamme représente 14,1 mois du SMIC actuel (1766 €). Aussi contre-intuitif que les choses paraissent, la R5 électrique, avec tout les équipements de confort et de sécurité disponibles aujourd’hui, serait donc plutôt moins onéreuse que son inspiratrice! Et si on déduit les 4 000 € de bonus, la nouveauté électrique apparaît même nettement plus accessible: 11,9 mois de SMIC actuel, contre 14,6 à l’époque.

Le seul problème, dans tout cela, est que presque TOUT le reste a énormément augmenté, à commencer par le logement et la nourriture, auxquelles s’ajoutent toutes les tentations du monde moderne qui n’existaient pas à l’époque. Dans ce contexte, et aussi vitales soient-elles au quotidien, nos voitures, même moins chères, nous coûtent donc évidemment toujours trop cher !