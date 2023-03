La Renault Kwid n’est pas une voiture : c’est une machine à sauver le monde et les super-héros

Une seule auto peut venir au secours de super-héros : la Renault Kwid Outsider. Cette Dacia Spring en version thermique est distribuée dans les pays émergents, ou elle est vendue moins de 10 000 euros. Alors, au Brésil, pour son lancement, on n’a pas mégoté et le pauvre petit SUV urbain s’est transformé en sauveur du monde.

Un blockbuster pour une auto low cost

On imagine le brief que le staff Renault local a adressé à son agence de pub. « Je sais les gars, c’est une voiture low cost. Mais c’est justement pour ça qu’il faut mettre le paquet. Je veux un spot qui arrache, avec des dragons et des explosions. L’auto pas chère doit faire rêver les clients avec une pub chère ».

Visiblement les publicitaires ont pris l’annonceur au pied de la lettre en créant cette pub et lui en ont donné pour leur argent. Surtout, ces créatifs grands enfants devaient être collés, dans leur prime jeunesse des années quatre-vingt, devant le Club Dorothée local, qui diffusait peut-être, comme en France, la série animée Le sourire du dragon, ultra librement adapté du jeu Donjon et Dragons. Est-ce la pauvreté de l’animation de cette série américaine qui a rappelé aux publicitaires la pauvreté de l’équipement de la Kwid ? Toujours est-il qu’ils ont recréé toute la saga d’Héroic Fantasy cheap, avec l’intégralité de ses personnages : 6 ados en goguette dans un paysage médiévo-lunaire.

Comme dans la série, les jeunes affrontent un vrai méchant et son terrible dragon en usant de leurs pouvoirs supra naturels. Mais malgré leur courage, ils sont coincés et ne peuvent rivaliser avec les forces du mal. Fort heureusement, une Kwid se pointe avec à son volant, le Grand Maître, une sorte de Yoda au rabais venus les sauver. Visiblement les 6 super ados trouvent tous à se blottir dans la petite Renault et visiblement le BVP (bureau de vérification de la publicité) local, n’a rien trouvé à redire à cet acte illégal. Fort heureusement, tout rendre dans l’ordre et la petite Renault ramène tout son petit monde dans la vraie vie, en grand sauveur de l’humanité.

Évidemment, cette pub fait appel au sens du second degré des téléspectateurs, mais aussi, à leurs souvenirs d’enfance, puisqu’ils ont aujourd’hui l’âge de s’offrir une auto. D’ailleurs Renault pense déjà à leurs propres enfants, puisqu’une autre campagne publicitaire pour la Kwid fait appel au très verdâtre Hulk qui course une Kwid, qu’il n’arrive évidemment pas à rattraper.