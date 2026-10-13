Dire qu’un vent de fraîcheur souffle sur le stand Renault n’est pas exact. La Twingo est encore nouvelle aux yeux du grand public et les concepts Gordini et E-Space assurent le show, mais ce sont des évocations d’anciennes gloires de la marque. Renault continue de surfer sur le passé, et cela fonctionne.

Difficile pour la Mégane de sortir du lot dans ce cadre. Pourtant, elle débarque dans une version restylée, dont tous éléments avant, hormis les optiques, sont nouveaux. La position plus basse du Losange a contraint la marque à développer un nouveau capot. Il prend désormais place dans une calandre plus travaillée et constellée, comme c’est actuellement l’habitude chez Renault, de dizaines de petits losanges.

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Le bouclier avant est également inédit et ne peut plus recevoir l’insert doré qui était disponible sur certaines versions de la Mégane pré-restylage. À la place, une large partie en noir brillant prend place entre la signature lumineuse inédite. Cela donne à cette berline un regard neuf et surtout plus dynamique, pour ne pas dire agressif.

Sur la poupe, les modifications sont encore beaucoup plus ténues, puisque les feux sont les seuls éléments à avoir été retouchés. Et nous ne parlons pas ici de leurs contours. Non, c’est « simplement » leur composition qui est nouvelle.

À bord, il faut connaître l’environnement par cœur pour repérer les différences, ou plus exactement la différence. Elle se situe sur les sièges avec l’arrivée du similicuir sur les parties latérales de la version Esprit Alpine. Similicuir qui recouvre entièrement les sièges de l’entrée de gamme Techno et qu’il est possible de choisir en blanc ou en noir. Similicuir, enfin, qui recouvre la partie supérieure de la planche de bord et qui donne un aspect plus cossu à cette dernière.

Une autonomie atteignant 500 km

Nous attendions surtout que le plancher accueille une nouvelle batterie, comme celle du Scénic avec sa capacité de 87 kWh. Il n’en est rien, il faut se contenter d’une pile de 67 kWh (contre 60 jusque-là) s’en remettant à la technologie Lithium-Fer-Posphate.

La Mégane est ainsi homologuée pour un rayon d’action de 501 km et profite d’une puissance de recharge plus importante de 165 kW, assurant une charge de 10 à 80 % en 24 minutes, ce qui reste moyen.

Au final, on aurait apprécié des évolutions plus poussées, mais Renault tente de se rattraper en baissant ses tarifs, de l’ordre de 2 000 € en entrée de gamme. Elle s’affiche désormais dès 37 500 €, et peut descendre sous la barre des 30 000 € si vous accédez à toutes les aides à l’achat.

J’achète ou je n’achète pas ?

La Renault Mégane est une voiture bien née : confortable, bien équipée et profitant d’un système multimédia performant. Seulement, son style n’évolue que trop peu et le gain d’autonomie de 32 km reste maigre. La baisse des prix est la bienvenue, mais cela suffira-t-il à remplir les bons de commande ? Nous en doutons.