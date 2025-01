La Renault Zoe, championne des électriques en occasion

Si le marché du neuf accuse un repli, celui de l’occasion commence à croître. La fin des leasings, les renouvellements et l’arrivée de nouveaux modèles poussent les propriétaires à changer de véhicules. A contrario les tarifs trop élevés du neuf poussent les automobilistes à lorgner du côté de l’occasion.

Dans son baromètre, l’Avere, l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, constate une augmentation de 14% des transactions au dernier trimestre 2024 à environ 45 000 ventes en France. En 2024, les ventes de VE en occasion représentaient 186 000 unités, ce qui reste encore anecdotique comparé aux 5,4 millions de transactions réalisées l’an dernier en France.

Le délai moyen de revente d’une voiture électrique est supérieur (5 mois) à celui d’une voiture thermique (3 mois). Sur la base des données de AAA Data, l’Avere a classé les autos qui partent le plus vite en occasion (au regard du volume). Sans surprise, la Renault Zoe reste la championne avec une moyenne de 50 jours. A l’inverse, si vous êtes propriétaires d’une DS 3 Crossback E-tense (8 mois), d’une Opel Corsa E (7 mois) et d’une Audi E-Tron (7 mois) vous devrez vous armer de patience.

L’Avere note que les automobilistes gardent plus longtemps leur voiture électrique, « encouragés par la fiabilité des modèles récents, une autonomie améliorée, des temps de recharge réduits, ainsi que des coûts d’entretien et de carburant nettement inférieurs ». En 2024, la durée moyenne de possession d’une voiture électrique s’élève à 748 jours, soit environ 2,1 ans, contre 626 jours (1,7 an) en 2022.