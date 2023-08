La MG4, c’est cette compacte électrique dont les prix se situent quasiment 10 000€ au-dessous de ceux de ses principales concurrentes de chez Renault et Volkswagen. Une machine dont la présentation intérieure ou l’efficacité de l’équipement électronique à bord n’ont rien d’exemplaire, mais qui offre un rapport prix / prestations difficile à battre avec son tarif de base à 29 990€. Elle vient de gagner deux nouvelles versions haut de gamme : avec ses grosses batteries de 77 kWh, la MG4 Autonomie Etendue n’impressionne pas particulièrement face à une Tesla Model 3 de base à peine plus cher (39 490€ contre 41 990€). En revanche, la variante sportive X-Power détonne davantage avec ses 435 chevaux proposés à 40 490€, soit 13 000€ de moins qu’une Tesla Model 3 Performance.

La sportive électrique la moins chère est capable de battre une Lamborghini Gallardo

Et voilà ce que cette MG4 X-Power est capable de faire à ce prix : battre en ligne droite une (vieille) Lamborghini Gallardo Spyder, une supers-sportive dotée d’un fabuleux V10 atmosphérique développant ici 522 chevaux. Mais aussi terminer le quart de mile départ arrêté à un cheveu d’une Nissan GT-R, ce gros coupé japonais aux performances monstrueuses qui a un peu changé le cours de l’histoire à la fin des années 2000. L’exemplaire noir visible dans cette « drag race » organisée par CarWow est un modèle de la toute première version, avec le V6 bi-turbo de 480 chevaux. Notons au passage que sur La Centrale, les Nissan GT-R les moins chères s’affichent aux environs des 60 000€. Quant à la Gallardo, elle a malheureusement repris beaucoup de valeur sur le marché de l’occasion ces dernières années et coûte désormais près de 100 000€ pour les exemplaires les moins chers.

Reine de la ligne droite, et après ?

Et maintenant, la question que tout le monde se pose : cette nouvelle MG4 X-Power est-elle aussi capable d’exceller dans les virages ? Nous aurons l’occasion de vérifier ça à la fin du mois de septembre lors de notre premier essai de la bête. Une chose est sûre : à 40 490€, elle offre des performances absolument imbattables en ligne droite à ce prix. Très loin devant celles des sportives thermiques compactes plus chères et beaucoup moins puissantes.