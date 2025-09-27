La vanlife a déplié ses toits relevables au salon de Lyon

Il y a beaucoup d’autos, des petites citadines et des modèles plus cossus ou plus sportifs, mais le salon de Lyon a également cédé à la tendance du moment. Et au moment ou débute au Bourget près de Paris, le salon national du véhicule de loisirs, l’un des halls d’Eurexpo, à quelques encablures de la capitale des Gaules, un espace est réservé à la mobilité habitable.

Mini camping-car, mais gros tarif

Au menu : des vans aménagés classiques, mais aussi un camping-car beaucoup plus particulier : le Neo Campeur. Inutile de chercher plus loin, c’est le plus petit modèle disponible sur le marché avec 4,70m. Il est fabriqué sur une base de Piaggio NP6 qui cache le petit moteur Suzuki de 1.5l et ses 106 petits chevaux. Il ressemble à celui du Jimny et c’est bien le même qui s’est acoquiné au petit utilitaire italien de 1,68 m de large seulement.

L’engin, plutôt léger, puisqu’il ne pèse que 2,5 tonnes, une plume au rayon vanlife, est un strict deux places. Mais sa cellule, à l’arrière est particulièrement bien conçue pour accueillir les passagers qui auront craqué pour ce mini-van, tout de même vendu 82 000 euros.

Juste en face, sur le stand de l’aménageur breton Antilope Van, on trouve des vans dans la tradition du Spacenomad Renault ou des modèles Hanroad. Mais pour se démarquer de ces mastodontes et néanmoins amis, la PME applique des méthodes bien connues de l’automobile : la série limitée, très équipée et sans option à prix canon. Ainsi, à moins de 60 000 euros, le Flex 5 Millenium s’affiche à plusieurs milliers d’euros de moins que ses concurrents.

Des tentes de toit spécial hiver

Encore moins cher, et tout aussi tendance que le van, la tente de toit s’est elle aussi dépliée au salon sur le stand Gmovia. Cette entreprise, régionale de l’étape distribue les tentes Widland qui, de 2 à 6 personnes abritent les occupants d’une voiture pour des tarifs compris entre 1 590 et 7 000 euros. Son ouverture peut même se faire grâce à des vérins électriques. Et pour les frileux, et pour 100 euros de plus, elle est accessible en plein hiver grâce à un kit spécifique. Moins cher qu’une doudoune premium.