La vanlife, de la route à la télé en passant par le cinéma

C’est un véritable phénomène de société qui semble s’être durablement installé depuis le covid. Est-ce le besoin d’air et de vie en pleine nature ? Un nouveau goût pour la nomadisation ou une manière (qui n’est souvent qu’une impression) de faire des économies ? Toujours est-il que les vans s’arrachent.

Ou plutôt les fourgons aménagés sur base d’utilitaires qui renvoient les bons vieux camping-cars au paradis des ringards. Bricolés par leurs propriétaires, ils le sont aussi par des aménageurs professionnels et même les constructeurs, qui, tels Renault, Mercedes, Ford et Volkswagen, sentant la manne, en ont inscrit quelques modèles à leur catalogue.

Des combis rouillés deviennent vans aménagés

Ils ne sont pas les seuls et la chaîne RMC Découverte, déjà largement spécialisée dans l’automobile, surtout le jeudi, a elle aussi voulu grimper dans le fourgon. L’affaire s’appelle très classiquement Van Mecanic, et elle reproduit peu ou prou, le principe des autres émissions de la chaîne : des professionnels rachètent des citrouilles, les transforment en carrosses et les revendent. Sauf qu’ici, ce sont de vieux combis rouillés, ou même des camionnettes de pompiers, qui deviennent des vans aménagés, avec douche, lit, cuisine et toilettes, le tout dans quelques m2.

Sauf qu’étonnamment, la chaîne a eu raison un peu trop tôt. Le phénomène n’était-il qu’embryonnaire en 2021 ou les vanlifers ne seraient-ils pas des adeptes de la télé ? Toujours est-il qu’après une première saison, RMC a laissé tomber. Mais deux ans plus tard, cet été est propice à la rediffusion. L’occasion de découvrir l’aménagement d’un Combi Volkswagen T3, d’un Peugeot J5 4x4 Dangel ou d’une Estafette Renault.

La face cachée de la vanlife

Mais cette vanlife, le cinéma américain s’en est lui aussi emparé, mais en observant l’envers de la jolie déco. La Chinoise Chloe Zhao s’est penchée sur ce mode de vie dans son film Nomadsland sorti en 2021. On est loin du conte de fées, de la nature appréciée et de la liberté retrouvée. C’est une autre Amérique que l’on y découvre, celle des laissés-pour-compte qui n’ont pour seul abri que leur van. Ce qui ne les empêche de se recréer une vie, et une communauté, à travers ce nouveau nomadisme.

Remarquée pour son film précédent The rider, ou la réalisatrice observait déjà une certaine american way of life loin des clichés, Nomadland raconte l’histoire de Fern (impressionnante Frances Mc Dormand) qui a perdu son emploi et fuit, avec son van très très sommairement aménagé, de petits boulots en petits boulots. L’actrice, qui alterne les jobs chez Amazon et comme gardienne de parc naturel a reçu l’oscar de la meilleure actrice pour son rôle de vanlifeuse.