La viscosité de l’huile, un mystère à éclaircir…

Il y a en effet de quoi s’y perdre entre les huiles pour motorisations essence, diesel, celles conçues pour essence et diesel, pour véhicules anciens, etc. Si, il est facile de s’y retrouver pour un véhicule récent dont vous avez la référence d’huile préconisée par le constructeur, tout se complique pour le « petit bijou » dont vous rêviez et que vous avez acquis parfois à des milliers de kilomètres de là à grands frais. Que mettre dans le carter moteur ?

Que signifie 0W00 ?

Les indices fixes de viscosité (5W30, 10W, 20W, 40, etc.) sont établis par la Society of Automotive Engineers (SAE). Les fournisseurs d'huile doivent donc proposer des huiles dont les viscosités sont compatibles avec les normes définies par la SAE.

Pour s’y retrouver dans les indices de viscosité il faut savoir que ceux-ci, concernant les huiles moteur, sont indiqués sous la forme « 0W-00 ». Par exemple 5W30 ou 15W40. Le W se traduisant par le terme anglais Winter.

Le chiffre qui précède le W indique l’écoulement de l’huile à -17,8 °C qui est la température moyenne hivernale retenue pour ce calcul. Plus ce chiffre est bas et plus l’huile restera fluide à basse température. Ainsi, une huile 5W30 demeurera plus fluide à basses températures qu’une huile 15W40, mais elle sera néanmoins plus épaisse et donc s’écoulera moins vite qu’une huile 0W30.

Le chiffre qui suit le W indique la viscosité de l’huile à 100 °C. Il représente la résistance à la fluidification de l’huile à haute température. Ainsi, une huile 15W30 se fluidifiera plus vite lorsqu’il fait 30 °C qu’une autre à 15W40 qui restera plus visqueuse.

Pour faire simple… la viscosité augmente lorsque la température baisse, votre huile devenant plus épaisse, et elle diminue lorsque la température augmente, votre huile se fluidifiant.

Ainsi, une huile 0W30 ou 5W30 est plus adaptée pour le démarrage hivernal du fait de sa fluidité à des températures où l’huile aura tendance à s’épaissir sous l’action du froid. En revanche, si vous vivez dans le sud de l’Espagne vous aurez besoin d’une huile 10W ou 15W pour éviter que cette dernière ne se fluidifie trop.

Maintenant si vous passez de l’Afrique du Sud à l’Antarctique, vous pouvez opter pour une huile 5W60 avec laquelle vous pourrez rouler en toutes saisons !

En quoi la viscosité de l'huile est-elle importante pour votre moteur ?

La viscosité traduit la résistance de l’huile au débit. C’est exactement comme si vous vouliez faire couler de la moutarde d’un pot en la comparant au débit d’une bouteille de jus de fruit. La moutarde étant plus épaisse elle aura du mal à s’écouler mais si vous la chauffez elle deviendra plus fluide mais pas autant que le jus de fruit ! De la même façon, une huile trop épaisse aura du mal à circuler aisément du bas du carter jusqu’au haut du moteur. À l’inverse une huile trop fluide ne protégera pas suffisamment les pièces mécaniques mobiles de l’usure.

Le choix d’un type d’huile par les constructeurs et issu d’un délicat compromis entre protection et performance. Certes, une huile plus visqueuse fera un travail de protection plus important sur les pièces mécaniques de votre moteur en marche mais, trop épaisse, elle entravera également les performances de ce dernier.