La voiture de l'année 2023 sera-t-elle chinoise ?

Il y a quelques mois, c'est le Kia EV6 qui a remporté l'élection de la voiture de l'année organisée par le jury du COTY (composé de 60 journalistes issus de 23 pays d'Europe) juste devant la Renault Mégane E-Tech et le Hyundai Ioniq5. Une grande première dans l'histoire de cette élection puisque jamais un véhicule coréen n'avait réussi à s'y imposer. Il faudra maintenant attendre la fin de l'hiver prochain pour connaître le nom du vainqueur de l'édition 2023 de l'élection. Mais doit-on s'attendre à une grosse surprise au vu de la liste des 45 modèles pré-sélectionnés ?

Comme d'habitude, cette liste comporte un grand nombre de nouveautés européennes, des plus classiques (Alfa Romeo Tonale, Peugeot 408, Nissan X-Trail...) jusqu'aux plus élitistes (Ferrari 296 GTB, McLaren Artura...) en passant par un grand nombre de modèles 100% électriques. Et parmi ces modèles 100% électriques, on compte de nombreuses voitures chinoises : l'Empire du milieu sera en effet défendu par onze représentantes (si l'on compte la Smart #1 comme une auto chinoise). Et on trouve aussi la fameuse MG4 dans cette liste, cette compacte moderne dont les prix donnent des sueurs froides à la concurrence...

Qui a le plus de chance de l'emporter ?

Alors, la MG4 a-t-elle de vraies chances de remporter l'élection de la voiture de l'année 2023 ? Il lui faudra tout de même battre plusieurs modèles bien placés eux aussi. On pense notamment au Dacia Jogger, qui représente selon nous la plus abordable de toutes les voitures familiales du marché actuel et possède un rapport prix-prestation remarquable. Les nouveaux Jeep Avenger, Honda Civic, Peugeot 408 et autres Alfa Romeo Tonale pourraient eux aussi séduire le jury. Et vous, qui feriez-vous gagner dans cette liste ?

La liste des 45 voitures de l'élection de la voiture de l'année 2023

Alfa Romeo Tonale

BAIC EU5

BMW X1/iX1

BMW i7

BYD Tang

Citroën C5 X

Dacia Jogger

DFSK Seres 5

Ferrari 296 GTB

Ferrari Purosangue

Hongqi E-HS9

Honda Civic

Jeep Avenger

Jeep Grand Cherokee

Kia Niro

Kia Sportage

Land Rover Range Rover/ Land Rover Range Rover Sport

Lexus RZ

Lotus Emira

Lucid Air

Maserati Grecale

Mazda CX-60

McLaren Artura

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-EQ EQE

Mercedes-AMG SL

MG 4

MG 5

Nio ES8

Nio ET7

Nissan Ariya

Nissan X-Trail

Opel/Vauxhall Astra

Ora Cat

Peugeot 408

Renault Austral

Smart #1

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Toyota Aygo X

Toyota Corolla Cross

Toyota GR86

Vinfast VF8

Vinfast VF9

Volkswagen ID. Buzz

Xpeng P5