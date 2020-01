La Volkswagen Arteon Shooting Brake virtualisée en baroudeuse Alltrack

Le constructeur allemand Volkswagen dispose dans son offre depuis juillet 2017 de l'élégante Arteon, une auto au style de coupé quatre portes volontairement audacieux. Les clichés volés d'une version break sont apparus sur la toile avec les lignes définitives de cette dernière. Voici tous les éléments réunis pour spéculer sur le look d'une éventuelle déclinaison virilisée par le label Alltrack déjà proposé sur la Passat et sa cousine Superb via l'appellation Scout.

Le spécialiste de la tablette russe Kolesa greffe à l'Arteon les équipements traditionnels apportés par cette finition à savoir : des emblèmes spécifiques, des suspensions rehaussées (+15 mm sur la Superb Scout), un bouclier retravaillé, un pare-chocs arrière inspiré par ceux des SUV et des inserts en plastique tout autour de la carrosserie. Ce genre de déclinaison bénéficie généralement en outre des mécaniques les plus puissantes et d'une transmission intégrale.

La Skoda Super Scout dont les spécificités sont très proches abrite pour rappel sous son capot un diesel 2,0l TDI de 190 chevaux. Les clients souhaitant de l'essence signent pour le 2,0l TSI de 272 chevaux. Ces deux blocs sont associés à une boîte robotisée DSG7 et une transmission intégrale. Ses prix débutent à 46 250 €. Une grille des tarifs tapant plus haut est attendue pour l'Arteon si Volkswagen franchi le pas de sa commercialisation.