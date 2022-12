La Volkswagen ID.3 restylée se montre déjà !

La Volkswagen ID.3 actuelle n’a pas eu un début de carrière facile. Arrivée au moment de la grande crise du covid-19, des fermetures d’usine et des confinements, la première automobile électrique moderne du constructeur allemand a aussi été retardée par des problèmes de logiciel sur son système d’info-divertissement. Le constructeur de Wolfsburg considère-t-il que l’auto nécessitait une grosse mise à jour technique pour corriger le tir ?

En tout cas, Volkswagen anticipe le restylage de l’ID.3. Il faut généralement attendre trois ou quatre ans de carrière pour qu’une nouveauté automobile reçoive son « facelift ». L’Allemande n’attendra pas aussi longtemps : dès le printemps prochain, elle arborera une carrosserie modifiée et profitera d’améliorations techniques, y compris au niveau de son système d’info-divertissement qui a tant compliqué le lancement de l’auto (et qu’on critique souvent).

Ouverture des commandes le 8 décembre à 46 750€

Volkswagen France précise que cette ID.3 restylée pourra se commander dès le 8 décembre prochain dans la version First haut de gamme, dotée du moteur de 204 chevaux et des batteries de 58 kWh (à 46 750€). Elle embarque les projecteurs Matrix LED, la climatisation Climatronic double-zone, un écran d’info-divertissement Discover Max 12’ et un plancher de coffre modulable, pour « seulement 650€ de plus que la finition ID.3 Active ». Une version First Exclusive sera également disponible avec les batteries de 77 kWh mais on ne connait pas encore son prix. L’ID.3 profitera bientôt d’un réseau de production agrandi : en plus des sites de Zwickau et Dresde, elle sera désormais assemblée aussi à Wolfsburg.