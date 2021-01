La Volkswagen ID 3 talonne la Golf en Europe

Avec un lancement en juin dernier, il est normal de voir les livraisons des Volkswagen ID 3 s'accélérer ces derniers mois. Cela pourrait ainsi expliquer, en partie, les chiffres surprenants de vente de la compacte électrique sur le marché européen, face aux modèles traditionnels. Le classement est de plus en plus chamboulé avec l'arrivée de l'ID 3 et de la Tesla Model 3 dans le Top 5.

En décembre 2020, la voiture la plus vendue en Europe est toujours la Volkswagen Golf, mais elle devance une ID 3 très proche (à 3000 unités) et la Tesla Model 3. En Hollande, Suède et Autriche, l'ID 3 est la voiture la plus vendue, et en Allemagne, c'est le troisième véhicule le plus immatriculé.

Evidemment, s'agissant du début de carrière de l'auto, il est difficile de tirer un quelconque bilan à l'heure actuelle. Mais ce classement est instructif : la Model 3 est aux basques de l'ID 3 à l'aube d'une énorme baisse de prix pour la berline américaine. 2021 pourrait donc voir une explosion des livraisons et immatriculations de Model 3 en Europe.