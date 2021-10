Labels VO : "AutoExpert" devient "Spoticar"

Lancée en 2019, la marque "Spoticar" avait alors vocation à regrouper tous les véhicules d’occasion vendus dans les réseaux des marques du groupe PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel et Peugeot). Depuis, ce label avait totalement remplacé Citroën Select, Opel Sélection et Peugeot occasions du Lion.

Mais, depuis la création de Stellantis, qui regroupe les marques des défunts FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et PSA, Abarth, Fiat et Jeep poursuivaient leurs activités de ‘’seconde main’’ sous leurs labels respectifs : "AutoExpert" pour les deux premières et "Selected for you" pour la dernière.

Désormais, toutes ces activités sont regroupées sous le nom générique de Spoticar, qui devient ainsi l’un des labels occasion les plus puissants d’Europe avec, par exemple, plus de 39 000 véhicules en vente rien que dans l’Hexagone. À noter que cette évolution concerne également les véhicules utilitaires d’occasion du réseau Fiat Professional.

Si l’heure est à la standardisation chez Stellantis, elle ne concerne toutefois pas les deux marques premium du groupe, Alfa Romeo et DS Automobiles, qui continuent à utiliser leurs labels propres, à savoir, respectivement, "Selected for you" et "DS Certified". Cette différenciation permet de continuer à proposer des services spécifiques à une clientèle réputée plus exigeante.

L’installation de la signalétique Spoticar chez les concessionnaires Abarth, Fiat et Jeep a débuté et devrait être terminée au début de l’année prochaine.