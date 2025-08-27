Lamborghini Reventon - "Dans le regard d’Eddy Clio" par Alexandre

Telle une bête sauvage tapie dans l'ombre, la Lamborghini Reventon se livre à l'appareil photo d'Eddy sous un ciel teinté de gris, au lendemain de l'éruption du Volcan Eyjafjallajökull dont la cendre avait mis l'Europe tout entière à l'arrêt. C'était au début du printemps 2010.

Une ambiance en parfaite adéquation avec le look acéré de cette Lamborghini Reventon. Produite à 20 exemplaires et vendue 1 million d'euros hors taxes elle est développée sur la base de la Murcielago. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une simple version améliorée mais d'un véritable concept. Celle-ci appartient a l'usine et c'est le numéro 0/20. Chanceux, cet Eddy qui raconte "elle etait exposée au salon des matériaux composites pour le savoir faire sur les éléments de carrosserie et du châssis". Le nom Reventón fait référence à un taureau de combat, connu pour avoir mortellement blessé le torero mexicain Félix Guzmán.

Esthétiquement elle s'inspire de l'avion de chasse Lockheed Martin F-117 Nighthawk, l'un des premiers avions furtifs de l'armée américaine. A la manière d'une Batmobile, elle adopte des lignes anguleuses à base de matériaux nobles et de finitions dantesques.

Son insolente couleur gris-vert mat recouvre une carrosserie en CFC (matériau composé de fibre de carbone), agrémentée de nombreux petits détails saillants à l'image de la trappe à essence.

L'habitacle offre une instrumentation également inspirée de l'aviation.Tout le reste de l'habillage est spécifique composé notamment d'Alcantara

Sur le plan de la mécanique, la Reventon utilise le bloc de la LP640, V12 6,5l, gagnant symboliquement 10 chevaux portant le nombre de ses canassons à 650 pour un couple de 660 Nm à 6000 trs/min. Avec une transmission intégrale et une boite robotisée E-Gear 6 rapports elle cavale à 340 km/h et franchit de 0 à 100 en 3,4 secondes. Aujourd’hui, on retrouve quelques exemplaires de Reventon à la vente chez des spécialistes avec des tarifs variant entre 1,6 et 2,5 millions d’euros environ.

15 ans plus tard, Eddy se souvient

Caradisiac : Te souviens-tu de cette photo de la Lamborghini Reventon ?

Eddy Clio : Le ciel apparaît un peu gris car c'était le lendemain de l'éruption du Volcan Eyjafjallajökull dont la cendre avait teinté le ciel. Elle etait exposée au salon des matériaux composites, qui se déroule à Villepinte, pour le savoir faire sur les éléments de carrosserie et du châssis.





