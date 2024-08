Lamborghini : une affaire de revanche

« Tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sauras jamais conduire une Ferrari ! Si Ferrari ne m’avait pas asséné cette mesquinerie […], je n’aurais peut-être jamais construit mes Lamborghini. »

Ferruccio Lamborghini raconte ainsi le démarrage de l’une des aventures les plus audacieuses de l’histoire de l’automobile. Aiguillonné par les propos désobligeants d’Enzo Ferrari, le velléitaire se lance dans l’aventure des Automobili Ferruccio Lamborghini S.A.S. » en 1963.

Ferruccio Lamborghini voit le jour en Émilie-Romagne le 28 avril 1916, sous le signe du taureau dont il reprendra la silhouette massive, et la fougue et dont il fera son emblème. Dans la ferme familiale, Ferruccio est plus attiré par les machines agricoles que par les cultures elles-mêmes. Après la guerre, conscient des besoins de l’Italie en matériel pour l’agriculture, Ferruccio Lamborghini se lance dans la fabrication de tracteurs. En 1960, il se diversifie et crée une nouvelle société pour produire des systèmes de chauffage et de climatisation.

En 1963, il se sent prêt à relever le défi : construire une automobile, exceptionnelle, différente, plus audacieuse que les Ferrari. Il s’entoure d’ingénieurs brillants : Giotto Bizzarrini qui vient de claquer la porte de Ferrari, Giampaolo Dallara, formé chez Ferrari et Maserati, et le prometteur Paolo Stanzani qui termine tout juste ses études. Pour gérer le style, Ferruccio Lamborghini s’adresse à un créateur iconoclaste, en l’occurrence Franco Scaglione.

Le 26 octobre 1963, quelques jours avant l’ouverture du 45e Salon de l’Automobile de Turin, Ferruccio Lamborghini convoque la presse à Sant’Agata Bolognese pour découvrir à la fois le chantier de l’usine en construction et le prototype 350 GTV.

Quatre jours plus tard, la présentation officielle se déroule devant le grand public dans le cadre du salon.