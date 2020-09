Land Rover Defender : une variante hybride rechargeable

Land Rover a complètement réinventé le Defender. Nouvelle preuve que le baroudeur est entré dans une ère moderne : il est proposé en version hybride rechargeable. Cette déclinaison P400e associe un quatre cylindres 2.0 essence de 300 ch et un bloc électrique de 105 kW, pour une puissance maxi cumulée de 404 ch. Le couple maxi est de 640 Nm.

La vitesse maxi est de 209 km/h et il faut 5,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Ce Defender reçoit une grosse batterie de 19,2 kWh. Il faut bien cela pour assurer une autonomie électrique correcte vu le gabarit et le point de l'engin. Land Rover annonce ainsi 43 km en électrique en cycle mixte. Avec une Wallbox 7 kW installée à la maison, on refait 80 % de la recharge en 2 heures.

Le P400e est proposé sur la version longue 110, pouvant embarquer jusqu'à six personnes. Esthétiquement, il n'y a rien de particulier pour distinguer cette déclinaison. Land Rover rassure la clientèle : l'hybride rechargeable ne change pas les capacités de franchissement du Defender, qui peut donc crapahuter en tout électrique.

L'avantage de ce type de motorisation est d'avoir une homologation CO2 favorable, avec des rejets de seulement 74 g/km. Ce Defender va ainsi éviter le malus, du moins sous sa forme actuelle. Certains aimeraient une taxe au poids pour justement viser ce type de modèle !