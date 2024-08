Land Rover ressort l'ancien Defender mais à un prix ridicule

Modèle dont les origines remontent à l’année 1948, le Land Rover Defender faisait partie de ces 4x4 purs et durs devenus quasiment immortels au fil des décennies. Il a pourtant bien été supprimé de manière définitive en 2016, pour laisser la place à un tout nouveau modèle dont la technologie et le châssis n’ont vraiment plus rien à voir.

Mais le constructeur anglais n’a pas totalement abandonné son ancien Defender, même s’il ne le produit plus depuis bientôt une décennie. Land Rover présente en effet une nouvelle série très spéciale sur la base du Defender d’ancienne génération, le Classic Defender V8. Préparé par la division Works Bespoke de Land Rover, l’engin utilise des châssis de modèles construits entre 2012 et 2016.

Ces exemplaires, disponibles en longueur « 90 » à trois portes ou en châssis « 110 » à cinq portes, possèdent un V8 Land Rover de 5,0 litres sans turbo développant 405 chevaux. Ils bénéficient d’une boîte automatique ZF à 8 vitesses, de ressorts Eibach, d’amortisseurs Bilstein, de gros freins signés Alcon et de jantes de 16 pouces en acier. Land Rover annonce un 0 à 100 km/h en 6 secondes environ et une vitesse maximale de 171 km/h.

Un prix délirant

Malheureusement, les prix demandés pour ces modèles « restomod » donnent le tournis. Le châssis court 90 démarre en effet à 190 000 livres sterling hors taxes soit plus de 225 000€. Le châssis long grimpe même à 199 000 livres sterling hors taxes, soit plus de 237 000€. On ne connaît pas le nombre d’exemplaires prévus mais à ce prix, c’est juste un jouet de très grand luxe.