Le bon élève Séjourné propose un leasing électrique européen

Recyclage et du fayotage. Lors de son audition par les députés européens, en vue de sa nomination au poste de commissaire européen à la Prospérité et à la Stratégie industrielle, Stéphane Séjourné a joué une partition sage. Trop sage peut-être. En bon élève, l’eurodéputé a récité une leçon très consensuelle où il est question de suivre le rapport Draghi et de recycler une idée bien française.

L’ancien ministre des Affaires étrangères d’Emmanuel Macron a dans les grandes largeurs repris les préconisations du rapport Draghi. L’eurodéputé ne s’en est d’ailleurs pas caché. « La prospérité industrielle de l’Europe est un défi existentiel. Sur ce plan, l’Europe doit accélérer ou elle décrochera, comme le souligne Mario Draghi. Et si l’Europe décroche, les Européens en subiront les conséquences dans leur vie quotidienne », a-t-il expliqué. Plus lisse, tu glisses ! Pas question d’écorner ou de déroger au rapport sur la compétitivité européenne de l’ancien président du conseil italien, tant il fait l’unanimité parmi les institutions de l’UE, y compris auprès de la toute-puissante Ursula von der Leyen dont Stéphane Séjourné doit la nomination.

Décarboner l’industrie auto

Pour relever ce défi, le commissaire candidat avoue « cibler les secteurs stratégiques à fort potentiel et à fort impact socio-économique » dont celui de l’industrie automobile. Difficile de faire autrement tant l’Europe, se montre très inquiète du sort des grands groupes continentaux pris dans les multiples pièges de l’électrification des parcs, de la nécessaire réduction des gaz à effet de serre, d’une compétitivité exacerbée et la chute des ventes. Avec à la clé la perte de plusieurs centaines de milliers d’emplois.

Afin de rassurer son auditoire sur sa capacité à résoudre en même temps ces défis, Stéphane Séjourné adopte une conduite montagnarde prudente. Un coup de volant proeuropéen à gauche, un à droite. Cela rassure l’échiquier politique et permet d’enchaîner les virages sans encombre.

Il a ainsi promis que la Commission européenne relancerait des discussions avec le secteur automobile pour décarboner l’industrie. « Dans les prochains mois, un travail de consultation sera mené. L’objectif reste d’arriver à ce que nous avons voté lors du mandat précédent (norme CAFE et fin du thermique en 2035 NDLR), mais avec des moyens différents », a-t-il indiqué. Parmi les mesures pour décarboner le secteur de l’automobile, Stéphane Séjourné affirme vouloir mettre en place « un plan pour pouvoir accélérer la demande de véhicules », sans plus de détails.

Européaniser le leasing social

"Je peux contribuer à créer les conditions d’une demande supplémentaire pour les véhicules électriques dans les prochaines années", a-t-il déclaré. Et de mentionner parmi les propositions celle d'un « leasing social » européen et la mise en place d’un bonus écologique sur les flottes d'entreprise. Ou comment recycler deux dispositifs français.

Il a également indiqué qu'il fallait traiter la question des prix de l'électricité ainsi que les « surcapacités qui viennent de l'étranger ». L’ancien ministre des Affaires étrangères entend mieux encadrer (taxer) les importations de voitures chinoises. Comme cela se fait déjà. Enfin Stéphane Séjourné a exhorté l'industrie automobile à profiter du futur fonds pour la compétitivité pour permettre à la filière d'accélérer sa mutation technologique. Une audition le doigt sur la couture, mais en manque de concret.

Bonne prestation et petits couacs

Pour le vice-président du PPE, Siegfried Mureșan, Stéphane Séjourné « n’a pas commis d’erreur majeure, il n’y a pas eu de controverse majeure, mais… il n’a pas vraiment donné plus de détails que dans ses réponses écrites » dit-il à Euractiv. Manon Aubry, coprésidente du groupe de La Gauche, trouve le refus d’exclure totalement la signature de futurs accords de libre-échange « complètement contradictoire » avec la volonté de stimuler la production industrielle de l’UE.

Les chefs des groupes parlementaires doivent se réunir très prochainement pour discuter de la nomination de Stéphane Séjourné avant le vote en session plénière le 27 novembre.