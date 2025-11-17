Le calendrier Pirelli 2026, "Elements", arrive…

Vendredi 14 novembre 2025. Sous les ors de la Maison Municipale de Prague, en République tchèque, Pirelli dévoile l’édition 2026 de son calendrier, « The Cal » comme on le surnomme, la 52e depuis 1964.

« The Cal » est au monde de l’automobile ce que le calendrier des Dieux du Stade est à la ménagère de moins de 50 ans : un incontournable qui ne provoque aucune honte, au contraire collectionné, et affiché sans pudeur. Mais autant vous le dire tout de suite, la seule référence à l’automobile de The Cal, c’est son commanditaire, Pirelli. N’imaginez aucun appel à l’imaginaire automobile dans ses pages. Il y en eu, mais c’est une époque révolue.

N’imaginez pas non plus du cliché à l’érotisme crasse, shooté dans un environnement type cambouis et grosse clé à molette. Non, Pirelli fait plutôt dans la séduction, l’érotisme discret, la classe et le glamour depuis ses premiers temps, en 1964.

Et même ces références s’effacent depuis quelques années. Les messages de cet almanach ont laissé place à ceux, dans l’air du temps, liés à la nature, à sa beauté, à l’écologie et à la mise en avant de personnalités féminines engagées.

Pour cette dernière édition, c’est exactement ce que le photographe et réalisateur norvégien Sølve Sundsbø a voulu faire. Une ode aux éléments fondamentaux de notre planète, et à la puissance représentative de célébrités qui ont chacune brillé dans leur domaine. On reconnaîtra ainsi, au fil des 22 clichés du calendrier cette année, 11 femmes qui ont marqué leur temps ou leur discipline, comme l’actrice écossaise Tilda Swinton, la britannique Gwendoline Christie, la chanteuse et auteure-compositrice britannique FKA twigs, l’actrice et réalisatrice italo-américaine Isabella Rossellini, la championne de tennis américaine Venus Williams, la créatrice de mode et mannequin britannique Susie Cave (déjà présente dans le calendrier Pirelli 1986 de Helmut Newton, présenté en 2014, ainsi que dans l’édition 1991 de Clive Arrowsmith), l’actrice italienne Luisa Ranieri, le mannequin d’origine russe Irina Shayk, le mannequin et actrice chinoise Du Juan (présente dans le calendrier 2008 de Patrick Demarchelier), le mannequin tchèque Eva Herzigová (apparaissant dans les éditions 1996 de Peter Lindbergh et 1998 de Bruce Weber), et l’actrice née à Porto Rico Adria Arjona.

Toutes se mêlent aux éléments, qui donnent leur nom au calendrier : l’eau, l’air, le feu, la terre, dans des mises en scène ciselées.

Vous le voyez, nous sommes loin de la mise en avant des résultats commerciaux du manufacturier, ou même de sa présence comme fournisseur officiel dans la discipline reine de la F1.

Reste que l’on peut faire un parallèle entre le slogan de la marque et son calendrier : « Sans maîtrise, la puissance n’est rien ». Et la puissance de ses images, Sølve Sundsbø la maîtrise à la perfection.

Voici quelques clichés en avant-première. Vous trouverez dans le portfolio des images supplémentaires des coulisses des prises de vue.