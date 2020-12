Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi l'Audi TT s'appelle TT ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Chez Audi, c'est simple pour nommer les modèles, avec un système alpha-numérique : une lettre pour reconnaître le type de véhicule et un chiffre pour le situer sur l'échelle des tailles. On a donc les A pour les modèles « classiques », les Q pour les SUV, les S pour les sportives ou les RS pour les super-sportives.

Il y a toutefois quelques hors-séries dans la famille Audi, avec notamment les nouveaux SUV électriques e-tron. Mais bien avant eux, il y a eu le TT, lancé en 1998, au moment où la nomenclature de la gamme était en plein renouveau. Et bien sûr, rien à voir avec le tout-terrain pour ce véhicule !

Le nom vient de la marque NSU. Volkswagen l'a rachetée en 1969 et l'a fusionnée avec Auto Union, donnant naissance à « Audi NSU Auto Union AG ». La marque NSU a été effacée en 1977. Mais il y a donc un élément qui a survécu, ou plutôt est réapparu bien plus tard : TT. Le TT était un modèle de NSU, déjà un coupé sportif. Et TT, cela vient d'où ? De Tourist Trophy, une course qui se déroule sur l'île de Man, une course à laquelle NSU participait, avec des victoires à la clé.