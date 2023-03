Le carburant synthétique à 2,8€ le litre en 2030 ?

Combien coûtera ce fameux carburant synthétique que les Allemands veulent imposer à l’Union européenne après 2035, malgré son projet d’interdire la vente des voitures thermiques neuves ? Cette question particulièrement importante revenait tout le temps lors de notre récente prise en main d’une Porsche 718 GT4 RS fonctionnant avec les premiers litres de carburant synthétique produits sur la planète, en attendant la démocratisation de cette technologie. Permettant de fabriquer du carburant aux propriétés similaires à celui qu’on extrait des sols sans les émissions de CO2 qui vont avec (grâce à une captation de ce gaz lors de la synthèse du carburant annulant celles produites au pot d’échappement), cette technique coûte naturellement plus cher que la simple extraction de pétrole et son raffinage. L’année dernière, on pouffait même de rire en découvrant les premiers bidons de carburant synthétiques vendus par Zero Petroleum à plus de 2 800€ du litre.

Mais la production à grande échelle du carburant synthétique doit permettre de faire baisser son prix dans des proportions énormes. Alors que Porsche table sur environ 550 millions de litres fabriqués annuellement aux environs de 2028, les responsables du projet dans lequel a investi Porsche visent un prix hors taxes à 2€ le litre lorsque l’industrialisation sera rodée. Ce qui cadre avec cette nouvelle étude de Transport & Environnement, estimant le prix final d’un litre de carburant synthétique à l’horizon 2030. Incluant la taxe à 0,15€ par gigajoule proposée en 2021 par la Commission européenne sur l’électricité nécessaire à la production de carburants « verts » mais aussi la taxation en vigueur en Allemagne sur les carburants, l’association arrive au chiffre de 2,8€ du litre. Soit 210€ pour remplir le réservoir de 75 litres d’une grosse familiale et une augmentation de 50% du prix d’un plein par rapport à celui fait avec de l’essence « fossile » en Allemagne (1,84€ le litre actuellement).

Plus cher que l’électrique

A ces niveaux de prix du carburant, la voiture thermique deviendrait inévitablement plus chère que l’automobile électrique dans son utilisation. A moins que la fiscalité sur le prix de l’électricité pour voitures n’évolue elle aussi défavorablement dans les années à venir ? Précisons que ces chiffres fournis par Transport & Environnement restent des estimations, fondées sur d’autres estimations (effectuées par l'ICCT en 2022) sur le prix des futurs carburants synthétiques. L’association affirme en outre qu’il s’agit d’estimations optimistes et que le prix de ce carburant synthétique pourrait en réalité être encore plus élevé.