Il l'appelle affectueusement sa "brouette". Son Ford Ranger de 2002 lui a servi pendant une quinzaine d'années à se rendre dans les champs ou les 27 chevaux de son centre équestre reprenaient des forces en attendant leurs cavaliers. "La benne me servait à transporter les clôtures ou le fourrage, et à tracter un van". Aujourd'hui à la retraite, Dominique a néanmoins conservé son pick-up. Il découvre, assez stupéfait, qu'en 20 ans, le constructeur américain a fait quelques progrès et que la "brouette" a bien changé.

dailymotion Le comparo des voisins - Dominique et son Ford Ranger de 2002 découvrent la version actuelle du pick-up américain

Évidemment, le Ranger de Dominique accuse son âge. Mais pourtant, il n'a jamais connu de galère notoire, "des vidanges et une courroie de distribution, c'est tout ce que j'ai eu à faire". Sa bête de somme a traversé deux décennies sans encombres, "alors que j'ai emmené des chevaux dans des concours en tractant, sans jamais avoir à refaire mon embrayage". Les 4 roues motrices et les portes arrière de l'engin lui ont également permis de partir en famille aux sports d'hiver.

Un équipement sommaire confronté à une technologie avancée

À l’intérieur du pick-up millésime 2002, l"équipement est bien sûr sommaire. Mais il a la clim manuelle, qui fonctionne parfaitement. Pour tout équipement multimédia, Dominique se contente d'un support pour son téléphone portable et d'un autoradio rajouté. Rien à voir avec le nouveau modèle.

D'autant qu'il s'agit d'un Ranger MS-RT suréquipé. Au grand écran central, s'ajoutent des sièges en cuir, un régulateur adaptatif et le maintien dans la voie, entre autres. "Autant d"éléments qui n'existaient pas à mon époque". Mais l'autre différence notoire se cache sous le capot.

Cette version MS-RT, la sportive de la gamme, dispose d'un moteur diesel 2,0 l bi turbo qui développe 213 ch et dispose d'un couple camionnesque de 500Nm qui lui permet de tracter 3,5 t, et d'embarquer plus d'une tonne dans sa benne. "Rien à voir avec mes 110 petits chevaux, même si je m'en suis bien contenté". Mais en prenant le volant du nouvel engin, Dominique s'avoue assez bluffé, par la facilité de conduite, évidemment, et l'équipement pléthorique, forcément. "En revanche, je le trouve moins confortable que mon vieux Ranger". La faute aux jantes OZ de 20 pouces de ce modèle MS-RT ? Ou peut-être à cause des vieux amortisseurs fatigués, et jamais changés du Ranger de 2002.

Ford Ranger XLT 2002 Ford Ranger MS-RT 2022 Puissance 109ch diesel 213ch diesel Couple 200Nm 500Nm Consommation mixte 12 l/100 km 9,4 l/100 km Longueur 5 m 5,33 m Dimensions de la benne 1,54 m 1,78 m Poids 1 740 kg 2 246 kg

La boîte automatique à 10 rapports a également de quoi épater le cavalier émérite, ainsi que le 0 à 100 km/h expédié en 9 secondes Pour autant, le tarif de 54 755 euros (hors taxe) est de nature à le freiner. "D'autant que n'en ai plus l'utilité". Reste que l'ancien chef d'entreprise ne refuserait pas un cadeau. "Si on me l'offre, je le revends".