Le coupé sportif électrique Hyundai Pony, une "fake news" ?

L’année dernière, Hyundai surprenait tout le monde en présentant le N Vision 74, un concept-car inspiré de la Pony de 1974 introduite au salon de Genève (et dessinée par Giorgietto Giugiaro). Oscillant entre le rétro et le futuriste, ce joli concept-car sera bien commercialisé en série. C’est en tout cas ce qu’affirment les journalistes coréens de Money Today.

D’après cette source, Hyundai dévoilera la bête le 27 mai prochain à l’occasion d’une journée de présentation à Seoul. Le modèle de série reprendrait les proportions du concept-car et jouerait les coupés sportifs. Il adopterait également le nom de Pony en référence au concept-car originel (et sans lien avec la médiocre Pony routière de la fin du siècle dernier). La N Vision 74 possédait à la fois une pile à combustible et de grosses batteries pour alimenter sa mécanique électrique. La Pony de série devrait plutôt opter pour un groupe motopropulseur entièrement électrique, probablement via la même plateforme que les Ioniq 5, Ioniq 6 et autres Kia EV6 et EV9 actuels.

Le constructeur dément

Mais cette Pony électrique de série verra-t-elle bien le jour ? On peut en douter au vu du démenti apporté par un porte-parole de la marque dans les colonnes de Wikitree. Ses mots contredisent largement ce qui a été dit par les journalistes de Money Today : "il n'existe aucun projet de produire en série le coupé Pony et il n'y a pas non plus de journée de présentation prévue le 27 mai prochain", peut-on lire. Faut-il en déduire qu'il n'existe vraiment aucun projet de la sorte, ou bien simplement que la Pony électrique restera un produit d'exception en série très limitée ? pour l'instant, mystère...