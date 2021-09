Le Dacia Duster restylé arrive en concession : toujours scandaleusement accessible

Qu'il soit vendu avec un logo Dacia ou Renault, selon que vous le rencontriez en Europe, Russie ou Amérique du Sud, le Duster est le modèle le plus emblématique de Dacia. Même si Gérard Detourbet, le géniteur du renouveau de la marque roumaine avait lancé l'affaire avec la Logan (celle qui a réellement fait décoller Dacia), il n'empêche que c'est bien le Duster qui est aujourd'hui la star chez Dacia à l'échelle mondiale.

Lancé en 2018, ce Duster II pèche sur un point qui ne pourra pas être réglé avant un changement de génération : une plateforme B-Zéro hérité de la Clio 2. Et cela s'en ressent encore à la conduite, notamment par rapport à des modèles concurrents plus récents, et surtout vis à vis de la petite Sandero qui a décidé d'enfiler le costume de la Clio 5. Pour avoir du vrai sang neuf sur le Duster, il faudra donc attendre la troisième génération, d'ici 2023/2024 avec une plateforme CMF-B de ladite Sandero, étirée au maximum. Elle servira aussi, c'est à rappeler, au Duster 7 places (Bigster) un an plus tard.

En attendant, le Duster peaufine sa recette. Il conserve ses quatre roues motrices qui le rendent si populaire dans des marchés comme la Russie (où il est vendu par Renault). Il garde également un bloc diesel, en l'occurrence le dCi 115 ch. Mais, surtout, il retrouve la boîte automatique EDC (malheureusement disponible seulement sur le plus gros moteur essence), qui lui donne un argument supplémentaire dans une liste plutôt bien fournie.

Sans changer sur la forme (malgré quelques maigres évolutions esthétiques et au niveau de la planche de bord), le Duster évolue sur le fond de la meilleure des manières.

La concurrence

Le Duster étant unique en son genre, il est toujours très compliqué de trouver des concurrents au franco-roumain. Il ressort tout de même deux modèles à la philosophie proche...

Suzuki Vitara : celui qui reposait auparavant sur un vrai châssis échelle est désormais rentré dans le rang. Avec une plateforme de SX4 S-Cross, le Vitara adopte une présentation un peu plus sérieuse et valorisante, notamment au niveau de la planche de bord qui a reçu quelques petites évolutions bienvenues. Reconnu pour ses mécaniques essence très robustes, Suzuki a profité du petit restylage du Vitara pour intégrer la microhybridation. Seulement voilà : les prix du Japonais ont largement gonflé au fil des ans, pour démarrer à plus de 23 000 €. La faute à l'unique moteur hybride de 140 ch (le trois cylindres n'étant plus proposé).

Ssangyong Tivoli : la quête d'un SUV compact à moins de 16 000 € en prix catalogue n'est pas bien longue, puisque ce genre de modèle ne court pas les rues. Le Ssangyong Tivoli débute à 15 990 € avec le petit moteur essence 1.2. Le coréen souffre cependant d'un réseau de distribution très réduit en France et d'un gros déficit d'image, sans compter sur une valeur résiduelle inférieure. Il faut également tenir compte du fait que la gamme ne comporte pas de versions quatre roues motrices, et que le Tivoli est bien plus court (12 cm de moins que le Duster).

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,34 mètres

Largeur : 1,80 mètre

Hauteur : 1,69 mètre

Volume de coffre : 478 litres

Motorisations

Diesel

1.5 BluedCi 115 ch, uniquement en boîte manuelle (2 ou 4 roues motrices)

Essence

1.3 TCE 130 ch, uniquement en boîte manuelle

1.3 TCE 150 ch, uniquement en boîte automatique EDC

GPL

1.0 100 ch, uniquement en boîte manuelle

Prix