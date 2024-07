Le deuxième restylage pour le Mercedes GLE Coupé se montre sur la route

Afin de permettre à ses modèles thermiques de poursuivre leur route le plus longtemps possible en Europe, Mercedes, comme de nombreux constructeurs, va multiplier les restylages de ses modèles thermiques. Pour les grands SUV Mercedes GLE, GLE Coupé et GLS, vient l’heure du second restylage après celui de 2023, un lifting qui concernera aussi bien l’extérieur que l’intérieur des modèles allemands.

Aujourd’hui nos chasseurs de scoop vous proposent des photographies du Mercedes GLE Coupé qui bénéficie lui aussi d’un nouveau restylage. Comme on peut le voir sur les images du prototype, la partie avant est fortement camouflée, car les projecteurs vont être remaniés, tout comme la calandre et aussi le bouclier. Mais ce ne seront pas les seules modifications opérées sur ce SUV.

Nouvel écran et nouveau volant

Afin de bien montrer que ce restylage est d’importance et qu’il doit durer dans le temps, Mercedes va modifier l’écran d’infodivertissement, mais aussi le volant du SUV. Il y aura également une mise à jour des équipements numériques afin que l’interface de l’infodivertissement soit encore plus réactive. On peut envisager également que les aides à la conduite reçoivent leur lot de mise à jour. Cela permettra aussi à la marque de remettre à la une de l'actualité ses grands SUV face à ses principaux concurrents que sont les BMW X5 et BMW X6.



Statu quo sur les motorisations

Le restylage opéré sur les Mercedes GLE et GLS en 2023 avait déjà permis à la marque de doter ces gros SUV d’un ensemble de motorisations électrifiées que ce soit en diesel avec du micro-hybride mais aussi de l’hybride rechargeable, tandis que la motorisation micro-hybride essence disparaissait du catalogue pour ne conserver que de l’hybride rechargeable. Il semble bien que les motorisations actuelles vont être reconduites avec peut-être des réglages modifiés afin d'améliorer l'efficience de ces motorisations.