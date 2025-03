Cousin du Jeep Avenger électrique, du Peugeot E-2008 ou encore de l’Opel Mokka Electric, le Fiat 600e existe toujours dans sa version à zéro émission en plus de ses déclinaisons thermiques à hybridation légère.

Mais comme la 500 électrique, ce dernier ne trouve sans doute pas autant de clients que prévu. Voilà pourquoi le constructeur italien a mis en place depuis quelques mois un super bonus électrique de 6 000€ pour tous, complétant sous la forme d’une remise automatique (de 4 000€ pour ceux qui ont droit au bonus de 2 000€ et de 2 000€ pour ceux qui sont éligibles au bonus maximal de 4 000€).

Mais ce n’est pas tout : ce mois-ci, Fiat a aussi ajouté une remise automatique de 1 000€ sur le 600e quelle que soit la finition choisie. Ce qui donne donc, dans le cas où le client ne bénéficie que du bonus écologique de 2 000€, 5 000€ de remise au total. Bonus écologique déduit, le 600e descend à 28 900€ (ou 32 900€ dans sa finition haut de gamme La Prima).

Le SUV au prix de la E-208

Le Fiat 600e se retrouve ainsi quasiment au prix de la Peugeot E-208 à batteries de 50 kWh brut (affichée à partir de 28 000€ et même 27 500€ en ce moment via une remise) ou de la Renault 5 E-Tech Electric dans sa version à petites batteries de 40 kWh et de la Citroën ë-C3 en finition haut de gamme Max (27 800€).

Pas mal pour un SUV équipé de batteries de 54 kWh brut (400 km WLPT annoncés) plus spacieux que ces citadines et déjà fort d’un équipement de série très correct (climatisation automatique, écran tactile central de 10,25 pouces à connectivité totale, jantes de 16 pouces…). A titre de comparaison, le Citroën ë-C3 Aircross You moins bien équipé et doté de plus petites batteries (44 kWh et autonomie WLTP de 300 km) démarre à 27 400€. L’Italien se retrouve ainsi avec un meilleur rapport prix-prestations !

