Le Ford Explorer arrive en concession : éléphant dans un magasin de porcelaine

Les règles ne sont jamais parfaites, elles sont là pour mettre un cadre, mais elles n'offrent jamais de régulation parfaite. Nous le voyons aujourd'hui dans l'autombile : une voiture à moteur quatre cylindres de 200 ch peut payer un malus très elevé, alors qu'un SUV hybride rechargeable de 680 ch est neutre. Lequel polluera le plus dans sa vie, en comptant la production du véhicule ? Nous vous laissons imaginer.

Les règles sont donc par nature imparfaites, et offrent des failles. Les constructeurs, qui ont à respecter la fameuse moyenne de 95 g/km de CO2 sur l'ensemble de leur gamme, doivent privilégier des véhicules faiblement émetteurs au test d'homologation. Cette dernière précision a toute son importance : c'est la valeur officielle qui est retenue pour le calcul de la moyenne. Un modèle comme l'Edge est donc nettement plus avantageux pour Ford qu'une Fiesta ST, pour deux raisons : une valeur de CO2 avantageuse, et des marges plus importantes.

C'est ainsi que le très américain Edge débarque en Europe. S'il n'avait dû compter que sur son V6 3.0 suralimenté, vous pouvez être sûr que Ford n'aurait jamais importé l'engin en Europe. Mais puisqu'il y a un moteur électrique et des batteries suffisantes pour faire une cinquantaine de kilomètre en mode électrique, les barrières fiscales sautent.

457 ch, 850 Nm, 2,4 tonnes, 7 places, 5 mètres de long et plus de 2 de large, voilà l'une des failles de la règlementation du CO2 en Europe. Il n'empêche, l'Edge est unique en Europe : un gros SUV surpuissant à moins de 80 000 € et équipé comme une limousine. La troisième rangée de siège est à réglage électrique, la seconde rangée est chauffante, et les sièges de devant sont massants, ventilés et chauffants. Vous ne verrez pas cela souvent.

Le seul problème de ce genre d'engin est lié à son usage : les pauvres batteries au lithium n'ont "que" 13,8-6 kWh à offrir. Une capacité vidée aussi vite qu'un litre de bière à l'Oktoberfest, et une fois le V6 en jeu, n'espérez pas trop descendre sous les 10 litres de moyenne, surtout si vous fréquentez, ne serait-ce qu'un peu, les villes et les embouteillages.

La concurrence

Nous allons aller très vite ici : le Ford Edge n'a absolument aucun concurrent. Un Mercedes GLS hybride débute à 125 000 €, un Audi Q7 60 TFSI E de 467 ch débute à 94 000 €. Ce ne sont que des exemples, mais ces SUV ne sont même pas aussi bien équipés que l'Américain, qui en offre plus qu'un repas en buffet à volonté.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 5,04 mètres

Largeur : 2 mètres

Hauteur : 1,77 mètre

Volume de coffre : 330 litres (configuration 7 places), 2,2 mètres cubes sièges rabattus.

Motorisation

V6 3.0 suralimenté, moteur électrique, puissance combinée de 467 ch et 850 Nm. Batteries de 13,6 kWh.

Prix