Le futur SUV électrique Ford se dévoile un peu

C’est via son compte Twitter que Martin Sander, chef de la division électrique de Ford, lève légèrement le voile sur un futur modèle. Il s’agit du SUV électrique dont la production débutera en 2023 pour une commercialisation l’année suivante. Ses caractéristiques sont encore inconnues, mais il s’intercalera entre le Puma et un futur crossover. On peut donc imaginer une longueur d’environ 4,40 m.

Il est difficile de se faire une idée de ce à quoi ressemblera cette future Ford. On aperçoit brièvement le bouclier qui adopte un élément gris dans sa partie basse et une jante dont le dessin semble original pour un modèle de série.

Des batteries de nouvelle génération

Ce SUV fera partie de l’offensive de Ford en matière d’électrification. L’objectif ambitieux est de produire 600 000 unités électriques fin 2023 et d’atteindre deux millions d’ici 2026. Une grande partie sera vendue en Amérique du Nord, mais l’Europe devra apporter sa pierre à l’édifice. C’est également de l’autre côté de l’Atlantique que le constructeur équipera ses voitures de batteries LFP (lithium-fer-phosphate) grâce à un accord conclu avec CATL, le fabricant chinois de batterie. Ces accumulateurs, au coût plus raisonnable, vont se développer chez d’autres constructeurs comme Volkswagen et Hyundai.