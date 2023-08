Le futur Volkswagen California en hybride rechargeable

Celui qui est né "Combi" au tout début des années 50 pour devenir California depuis 1988 et l'avènement du "T3", pour les intimes, est une véritable icône.

Depuis 35 ans, la formule n’a pas réellement changé : toit relevable, frigo, plaque de cuisson, coin cuisine… Voilà ce qui fait le succès de ce van aménagé, bien aidé par son image véhiculée depuis les années hippies et la vague de liberté qui l'a accompagné.

Pour succéder au 6.1, Volkswagen prépare la prochaine génération de California basé sur le Multivan lancé en 2021. Ainsi, le constructeur, et notamment sa branche utilitaire qui le commercialise, prépare le California Concept. Il sera présenté à l’occasion du Salon de la caravane de Düsseldorf, qui se tiendra du 25 août au 3 septembre prochain.

Il empruntera ainsi le châssis long du Multivan, portant sa longueur à 5,17 m. C’est 27 cm de plus que le California 6.1 actuel, une hausse qui devrait directement profiter à l’espace à bord. Volkswagen est peu bavard en ce qui concerne son prochain « Combi », mais indique qu’il recevra une mécanique hybride rechargeable.

En quête d'une prise

On imagine qu’il s’agira du moteur 1.4 TSI eHybrid de 218 ch déjà présent sous le capot du Multivan. Sur le papier, cette offre peut paraître pertinente, mais le sera-t-elle lors des escapades ? Le principe de ce véhicule est de s’affranchir des parkings réservés aux camping-cars et des campings. Le but est surtout de s'arrêter un peu au hasard, au gré de ses envies, des paysages, moins suivant l'emplacement des bornes de recharge.

De plus, le réservoir du Multivan ne peut engloutir que 45 litres de carburant, une capacité qui devrait limiter son autonomie… À moins que Volkswagen ne l'agrandisse. En mode électrique, il devrait parcourir au maximum 60 km sans brûler une goutte de carburant, grâce à sa batterie de 10,4 kWh.

Côté pratique, Volkswagen équipera son California d’une seconde porte latérale coulissante, c’est ce que laisse entrevoir les croquis. Et cette petite phrase glissée dans le communiqué ne fait plus aucun doute : « personne n’a jamais prétendu qu’un California ne devrait avoir qu’une seule porte coulissante ».

La version définitive apparaîtra en 2024 et sera construite à Hanovre, en Allemagne. Il aura pour mission de succéder aux 260 000 California produits déjà depuis 1988.