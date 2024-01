Le GPL a davantage séduit les automobilistes français en 2023

L’essence et le diesel coûtent toujours cher actuellement, même si on reste heureusement en-dessous des records du début de l’année 2022. Alors que l’énergie électrique continue de progresser au sein de la production automobile en France, certains automobilistes se tournent aussi vers l’E85 et le GPL. Pour ce dernier type de carburation, l’offre en véhicules neufs de Dacia et Renault, qui le proposent sur leurs modèles les plus accessibles financièrement, poussent les clients à opter pour le gaz de pétrole liquéfié plutôt que les énergies fossiles plus « classiques ».

Et ça se voit dans les chiffres communiqués par France Gaz Liquide, qui rassemble les professionnels de cette filière. En 2023, il s’est vendu en France 63 096 véhicules neufs compatibles GPL sur le marché automobile français, ce qui représente une hausse de 34,68% par rapport à l’année 2022. Du côté de l’occasion, la progression par rapport à 2022 est de 22,14% avec quelque 29 427 exemplaires qui ont changé de propriétaire.

Un prix qui reste sous les 1€ du litre

Principale raison d’achat, le prix du litre de GPL est resté bien plus bas que celui des carburants classiques en 2023 : en décembre 2023, son prix moyen était de 0,98€ et il n’a varié que de 0,24€ au maximum sur l’ensemble de l’année 2024, c’est-à-dire moins que les autres carburants (y compris l’E85 très légèrement moins cher que le GPL en décembre 2023 à 0,97€ en moyenne). Le GPL et l’E85 devraient rester à ces prix relativement bas dans un proche avenir, même s’ils ont tout de même augmenté eux aussi par rapport aux tarifs d’avant 2022.