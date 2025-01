Le GPL coince un peu chez nous

Alors que nous venons de publier l’essai de la nouvelle Fiat Tipo diesel affichant un rapport prix/coût d’utilisation très bas malgré sa motorisation presque « politiquement incorrecte », Dacia est devenu maître depuis quelques années en Europe avec ses modèles low-cost et surtout, sa technologie GPL bon marché qui permettent aux automobilistes de limiter leur budget carburant.

Le groupe motopropulseur « Eco-G 100 », proposé désormais sur tous les modèles de la marque (à l’exception de la Spring électrique pour des raisons qu’il ne sera sans doute pas utile de détailler), a permis à la technologie GPL de se développer en France et dans le reste des marchés du Vieux Continent. Ces moteurs offrent des performances d’un niveau correct mais permettent surtout de faire des économies à la pompe grâce au prix inférieur du gaz de pétrole liquéfié par rapport à celui du sans plomb classique, avec souvent moins d’un euro au litre à régler.

En 2024, le GPL a régressé en France

Comme l’illustrent les données compilées par la Plateforme Automobile rapportées par H2 Mobile, la technologie GPL principalement représentée par les ventes de Dacia neuves a cependant régressé en France. 57 661 véhicules neufs équipés de ce type de moteurs ont été vendus dans notre pays en 2024, contre 63 096 un an plus tôt. C’est une baisse de 9% et une part de marché désormais à 3% sur l’ensemble du parc automobile neuf du pays.

La chute est encore plus vertigineuse pour le superethanol E85, avec seulement 1 534 véhicules neufs écoulés en 2024 contre 4 444 en 2023. Principalement mise en avant par Ford, cette technologie est en repli de 65% sur la dernière année. Rappelons que comme le GPL, ce carburant permet de payer son litre à moins d'un euro.